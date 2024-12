Quando si parla di auto siamo ormai abituati a fare i conti non nuove tecnologie che rendono l’esperienza di guida del tutto ottimizzata rispetto al passato. Non a caso, i costruttori puntano a rispondere sempre di più alle esigenze degli utenti che sono in cerca di innovazione e prestazioni eccellenti. Se piantone e sterzo sono termini che ormai conosciamo da tempo, non mancano però nuove tecnologie che li mettono da parte, come la tecnologia “by wire”.

Ultimamente si parla sempre di più di nuove soluzioni tecnologiche che mirano a migliorare la struttura dei veicoli ma anche la guida stessa. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli su tale tecnologia che sembra farsi strada per il futuro.

Auto: i dettagli della tecnologia by wire

Siamo sempre più attenti ai dettagli e alle prestazioni eccellenti così che i costruttori puntano a soddisfare le esigenze degli utenti lavorando su soluzioni del tutto innovative. In merito alla tecnologia “by wire”, quest’ultima consente di sostituire il classico piantone dello sterzo. Non a caso, dunque, in questo caso a sterzare le ruote se ne occupa un motore a corrente che si azione in base a determinati impulsi che riceve da un apposito computer.

Ma che cosa cambia realmente rispetto alla classica tecnologia con piantone? Ebbene, dal punto di vista della meccanica, l’impianto rimane molto simile ai servosterzi elettrici. Nello specifico, con il “by wire” è presente un sensore che si occupa di rilevare il movimento del volante, mentre un motore a corrente si occupa di sterzare in base ai comandi che riceve. E’ importante però sottolineare che eliminando il piantone si ha la possibilità di ottimizzare l’esperienza di guida girando poco il volante. Infine, non possiamo non dire che il by wire consente alle case automobilistiche di avere maggiore possibilità di personalizzare i veicoli.