Ultimate Ears Miniroll è un ‘piccolo’ altoparlante che nasconde al proprio interno un carattere deciso ed inatteso, uno speaker bluetooth compatto che va ben oltre le più rosee aspeettative, un vero e proprio gioiellino che non deve assolutamente mancare tra le vostre disponibilità. Conosciamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design ricorda chiaramente quello del fratello maggiore Everboom (qui la nostra recensione), come anche di tanti altri prodotti di casa Ultimate Ears, ha una forma circolare con dimensioni di 105 x 122,67 x 48,15 millimetri, e peso di soli 279 grammi. In altre parole lo possiamo considerare un disco sufficientemente compatto, con una clip nella parte posteriore, che gli permette ad esempio di venire tranquillamente agganciato ad uno zaino (ma anche alla cintura dei pantaloni, al manubrio di una bicicletta o simili), oppure lo potete trasportare nella tasca dei pantaloni senza alcuna difficoltà.

Il frontale è realizzato in tessuto al 100% proveniente da poliestere riciclato dopo il consumo, una trama fitta, molto bella al tatto e alla vista, che gli conferisce anche una certa robustezza, con la sua capacità di resistere a cadute fino a 90 centimetri di altezza, oltre che la piena impermeabilità, con la sua certificazione IP67 (immersione, senza accessori aggiuntivi, fino a 1 metro di profondità per un tempo massimo di 30 minuti, attenzione però perché non galleggia).

Il sistema di controllo si affida prima di tutto ai pulsanti fisici nella parte anteriore, caratteristici di tutti i prodotti Ultimate Ears, per il controllo del volume, mentre sul lato è presente il tasto di accensione/pairing ed il pulsante che viene utilizzato per il controllo della riproduzione. Il LED integrato aiuta a capire lo stato di connessione e l’autonomia della batteria.

Hardware e Prestazioni

L’Ultimate Ears Miniroll integra al proprio interno un paio di altoparlanti attivi dalla dimensione di 45,6 millimetri, oltre a 2 radiatori passivi con dimensioni di 37,1 x 65,2 millimetri. L’audio viene trasmesso a 360 gradi, per un totale avvolgimento dell’utilizzatore in fase di utilizzo, mentre la resa è bilanciata in modo nettamente sorprendente. Nelle nostre settimane di test abbiamo a tutti gli effetti potuto notare la piena capacità di soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori, sia coloro che ad esempio lo vogliono utilizzare per ascoltare musica classica, oppure di chi è più legato alla musica rock, commerciale e similare. Le frequenze sono tutte ben bilanciate, i bassi sono corposi e dettagliati (ma non invadenti), mentre gli alti sono dettagliati, senza eccedere in storpiature o distorsioni. Il volume massimo è sufficiente sia in utilizzi interni che esterni, con un massimo livello di 87 dB.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android o iOS, ma anche Windows o MacOS, con collegamento bluetooth 5.3 fino ad una distanza massima di 40 metri. E’ presente modalità PartyUP, con la quale è possibile collegare un numero molto grande di Miniroll, creando un sistema audio condiviso e di qualità. La batteria è integrata (e non removibile), un componente da 1200mAh che, dati alla mano, garantisce all’incirca 12 ore di utilizzo continuativo, anche se questi numeri variano in modo proporzionale alla modalità di utilizzo stessa. Per essere più precisi, il volume massimo incide notevolmente sul consumo della batteria, utilizzando il prodotto ad un volume più elevato, si andrà a tutti gli effetti a consumare più batteria del normale. La ricarica avviene tramite la porta USB-C che potete trovare sulla parte bassa, per caricarlo completamente dovrete mantenerlo collegato per circa 2/3 ore.

Ultimate Ears Miniroll – conclusioni

In conclusione Ultimate Ears Miniroll è davvero il prodotto che tutti devono acquistare nel momento in cui sono alla ricerca di uno speaker di piccole dimensioni, che possa essere facilmente utilizzato in mobilità, senza arrecare fastidio o difficoltà nel trasporto stesso. E’ un altoparlante piccolo, compatto e potente, che gode di una versatilità che pochi altri device nel mondo riescono a garantire. Tra i suoi punti di forza annoveriamo inoltre l’eccellente qualità audio, il volume elevato, e la buonissima autonomia, che in questo modo ne estende notevolmente le possibilità di utilizzo in mobilità.

Il suo prezzo di vendita è di 84,99 euro, cifra più che bilanciata per la qualità offerta, che ci sentiamo di consigliare e promuovere a pieni voti, soprattutto per la sua grande versatilità e facilità di utilizzo in mobilità, un compagno di viaggio perfetto.