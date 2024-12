Ultimate Ears Everboom è uno speaker wireless portatile lanciato nelle scorse settimane, lo possiamo considerare come la versione di fascia media della nuova generazione, rappresentando una soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui si fosse alla ricerca di un prodotto versatile, robusto e soprattutto completamente impermeabile. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto è stato appositamente pensato e studiato per essere utilizzato in mobilità, di conseguenza ha dimensioni che risultano essere in linea con le attese, raggiungendo per la precisione 110 x 85 x 205 millimetri, con un peso di 960 grammi. Non è proprio lo speaker più piccolo e leggero in circolazione, sebbene con la sua forma cilindrica sia facile pensare di posizionarlo in uno zaino o in una borsa, senza ingombrare in modo eccessivo.

I materiali sono molto resistenti, robusti ed affidabili, offrono davvero la sensazione che possano durare per molto tempo, grazie ad un rivestimento in poliestere, dotato di trama densa, il cui compito è di proteggere lo speaker interno, affidandosi anche alle estremità rinforzate dalla plastica gommata. La certificazione IP67 ne permette l’utilizzo anche sotto l’acqua, fino ad un massimo di 1 metro di profondità per un tempo non superiore ai 30 minuti, oltre alla resistenza contro la polvere; è un prodotto che, stando a quanto dichiarato dall’azienda, dovrebbe resistere anche alle cadute fino a 90 centimetri di altezza.

Il design è il classico dei prodotti Ultimate Earsi, con i due grandi pulsanti fisici per il controllo del volume nella parte anteriore (molto interessanti sono le varie colorazioni in vendita sul mercato), mentre tutto il resto del sistema di controllo è incastonato superiormente. L’unico connettore fisico lo ritroviamo posteriormente, parliamo di una USB-C, utile soprattutto per il collegamento alla presa di corrente per la ricarica.

Hardware e Prestazioni

All’interno di Ultimate Ears Everboom possiamo trovare due trasduttori a estensione completa da 56,2 x 56,2 millimetri con due radiatori passivi da 49,4 x 87 millimetri, che raggiungono un massimo livello sonoro di 90 dBC sul piano di massa. La prima cosa che notiamo è il suo essere uno speaker wireless, ciò sta a significare che può essere utilizzato con connessione bluetooth fino ad una distanza massima (teorica) di 55 metri, con piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo in commercio (a prescindere che sia iOS, Android o simili).

La resa audio ricalca generalmente ciò che l’azienda ha portato nel corso degli anni anche sugli altri modelli, quindi bassi molto intensi (che possono quasi far tremare gli oggetti nelle vicinanze), ma mai troppo invadenti o eccessivi. In altre parole è un prodotto che riesce ad enfatizzarli, senza portarli a sovrastare le voce o impedire che si possano riconoscere gli strumenti musicali. Gli alti sono sufficientemente nitidi e dettagliati, senza mai risultare troppo distorti o stridenti, forse l’unico deficit lo ritroviamo nelle frequenze intermedie, le meno bilanciate, o meglio le frequenze che tendono a venire sovrastate dalle altre.

Questa riproduzione è comunque facilmente personalizzabile tramite l’applicazione mobile dedicata, perfettamente compatibile sia con iOS che con Android, all’interno della quale l’utente può scegliere l’equalizzazione che più si adatta alle proprie esigenze. Alcune peculiarità extra che gli permettono di distinguersi dalla massa sono legate alla presenza del pulsante Outdoor Boost (disponibile anche nell’app), per alzare ulteriormente il volume fino ad un massimo di 91 decibel, il suono a 360 gradi (che gli permette di diffondere la musica in ogni direzione), la disattivazione dello speaker a distanza, oppure il Party-Up, che prevede il collegamento fino a 150 speaker per una resa stereo di ottimo livello. In ultimo vi parliamo della modalità chiamata Altoparlante, con la quale l’utente può trasformare lo speaker in una cassa di risonanza per la propria voce, una funzione simpatica e divertente, ma che presenta una negatività legata soprattutto al ritardo tra la voce nel microfono dello smartphone e quella riportata dall’altoparlante.

La batteria è un componente integrato, non removibile, che può raggiungere una autonomia più che ottima, pari a circa 19 ore di utilizzo continuativo. Al solito prendete queste cifre con le dovute precauzioni, proprio perché sono direttamente influenzate dal livello di volume impostato in fase di utilizzo. Il dispositivo può essere ricaricato sfruttando la porta USB-C, inclusa direttamente nella scocca, senza supportare la ricarica rapida, in circa 2 ore e 30 minuti di collegamento alla presa a muro.

Ultimate Ears Everboom – conclusioni

In conclusione Ultimate Ears Everboom rappresenta il solito ottimo prodotto dell’azienda, un dispositivo che ci sentiamo di consigliare apertamente agli utenti che vogliono un altoparlante da poter utilizzare liberamente all’aria aperta senza troppi pensieri, data la sua resistenza agli agenti e robustezza, godendo allo stesso tempo di audio a 360 gradi, di una buonissima resa (soprattutto di bassi e alti), oltre che di approfittare di un design veramente speciale e divertente.

Il suo prezzo di vendita di listino, di 289 euro, lo riteniamo più che adeguato alla tipologia di prodotto, è uno speaker di fascia media che sicuramente non deluderà le aspettative della maggior parte di voi.