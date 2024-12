Range Rover SV Candeo: lusso oltre ogni limite

La Range Rover SV Candeo rappresenta il massimo dell’artigianalità e del design personalizzato. Il nome, che in latino significa “brillare”, incarna la visione di un veicolo capace di affascinare al primo sguardo. Presentata al Design Miami, questa edizione speciale si ispira alla bellezza delle albe sulla costa della Florida, con una carrozzeria bicolore che sfuma dall’azzurro satinato al bianco perla lucido.

Ma il vero gioiello si trova nei dettagli: il lettering Range Rover, realizzato in oro massiccio 18 carati, sottolinea l’esclusività del modello. Le lettere, stampate in 3D e rifinite a mano da gioiellieri britannici, combinano oro giallo e bianco, garantendo precisione e raffinatezza senza pari. Questo approccio riflette l’impegno del marchio per la sostenibilità, utilizzando oro riciclato da fonti controllate al 100%.

Interni da sogno della nuova Range Rover

Entrare nella Range Rover SV Candeo è come accedere a un ambiente di puro lusso. L’abitacolo unisce pelle Liberty Blue Near-Aniline e Perlino Semi-Aniline, arricchita da ricami dettagliati e impiallacciature in legno naturale. Elementi in ceramica bianca decorano i comandi e il cambio, conferendo un ulteriore tocco di eleganza. L’attenzione ai dettagli si spinge oltre con un cielo ricamato e cuscini decorati da motivi geometrici ispirati alla meridiana. I sedili, regolabili in 24 direzioni e dotati di funzione massaggio, sono il simbolo del comfort. Non mancano funzionalità moderne, come un vano refrigerato per bevande e un tavolino elettrico estraibile dalla console centrale. Questo modello dimostra le potenzialità del programma SV Bespoke, che permette di creare veicoli su misura. La Range Rover SV Candeo è un capolavoro destinato a diventare un pezzo da collezione unico.

Il modello Range Rover SV Candeo, con la sua edizione limitata, non è una semplice vettura, di semplice in vero ha nulla. L’auto è ma una vera e propria dichiarazione di stile e del lusso automobilistico. Ogni componente è stato progettato per esprimere unicità, dalla carrozzeria fino ai dettagli interni. Averla sarà un’esperienza senza pari per chi avrà la fortuna di possederlo. Questo modello non solo celebra l’artigianalità, ma testimonia anche l’evoluzione del design automobilistico, con una fusione perfetta di innovazione, comfort e bellezza.