Google ha introdotto diverse nuove funzionalità per i dispositivi Android, molte delle quali si concentrano sull’intelligenza artificiale. Tra queste, spiccano miglioramenti per la visibilità e l’accessibilità, ma anche featurs utili per semplificare l’interazione con il sistema operativo. Le novità saranno distribuite a partire da dicembre 2024 e riguarderanno una vasta gamma di terminali, non solo i Pixel.

Le nuove funzionalità Android portano miglioramenti per tutti i device

BigG ha avviato il rollout di sei nuove funzionalità destinate a migliorare l’esperienza su tutti i dispositivi Android. Queste novità spaziano dall’intelligenza artificiale, come nel caso delle estensioni di Gemini, a strumenti utili come i sottotitoli espressivi.

Sottotitoli espressivi per una maggiore chiarezza

I sottotitoli espressivi sono un potenziamento dei sottotitoli in tempo reale, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Questa nuova funzionalità sarà in grado di esprimere meglio l’intensità emotiva e il tono della voce, come ansimi e sospiri. Al momento, è disponibile negli Stati Uniti per dispositivi con Android 14 o versioni successive, ma l’azidenda non ha ancora confermato quando sarà estesa globalmente.

Miglioramenti per la Visione Assistita

Google ha migliorato anche la Visione Assistita, una funzione che aiuta gli utenti con disabilità visive. Il nuovo modello Gemini 1.5 Pro migliora la descrizione delle immagini, rendendo le risposte più accurate e contestuali. L’utente potrà anche chiedere chiarimenti tramite comandi vocali, rendendo la funzione ancora più interattiva.

Gboard: Emoji Kitchen e nuove opzioni

Google ha aggiornato anche Gboard, la sua tastiera predefinita. Una delle principali novità riguarda l’Emoji Kitchen, che aggiunge nuove combinazioni di emoji, tra cui quelle a tema pizza. Inoltre, è stato introdotto un nuovo layout di digitazione, chiamato Clearflow, pensato per migliorare velocità e precisione nella scrittura.

Condivisione file con QR Code

La funzionalità Quick Share di Android, che permette la condivisione rapida di file, ora include un codice QR scansionabile per facilitare il trasferimento dei file con dispositivi vicini. Questo aggiornamento semplifica la condivisione, specialmente con chi non fa parte della lista di contatti.

Google Drive: miglioramenti nelle scansioni

Google Drive beneficia di un’ulteriore ottimizzazione grazie ai miglioramenti automatici delle scansioni. L’app ora migliora la qualità delle immagini scansionate automaticamente, correggendo contrasto, bilanciamento del bianco e riducendo sfocature e ombre.

Estensioni di Gemini: nuove possibilità

Infine, Gemini, l’assistente intelligente di Google, riceve nuove estensioni che gli permettono di interagire con più app e servizi. Tra le nuove funzionalità, spiccano le integrazioni con Spotify e Google Home, che consentono di controllare la musica e gestire dispositivi smart.