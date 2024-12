Google Calendar sta per introdurre una funzionalità che renderà più facile la gestione dei promemoria. Gli utenti che utilizzano l’app Google Contatti per segnare compleanni e anniversari potranno ora modificare direttamente questi promemoria in Calendar. Questa novità semplifica l’esperienza d’uso, risolvendo un problema che ha limitato l’efficacia dell’integrazione tra le due app.

Google Calendar: la nuova funzione per la gestione dei promemoria

Fino ad oggi, gli utenti non potevano modificare i promemoria di compleanno e anniversario direttamente in Google Calendar, anche se visualizzabili nell’app. Le modifiche dovevano essere fatte separatamente tramite Google Contatti. Questo ha creato un’esperienza frammentata, con la necessità di gestire separatamente le informazioni tra le due piattaforme. Con il prossimo update invece, gli utenti avranno la possibilità di modificare direttamente i promemoria in Calendar, senza dover passare tra più app.

La novità consente di aggiornare i dettagli dei promemoria legati a compleanni e anniversari direttamente all’interno di Google Calendar. Gli utenti troveranno un’icona a forma di matita che permetterà loro di modificare rapidamente il promemoria. Dopo aver apportato le modifiche, queste verranno sincronizzate automaticamente con Google Contatti. Questo significa che non sarà più necessario agire separatamente in entrambe le app, semplificando l’intero processo.

Non di meno, si potranno gestire tutte le informazioni relative agli eventi importanti, come compleanni e anniversari, direttamente all’interno di Calendar, riducendo il numero di passaggi necessari per fare modifiche. Il flusso di lavoro diventa più fluido e intuitivo, e non è più necessario passare tra le due app. L’aggiornamento renderà anche più semplice mantenere aggiornati i promemoria per eventi ripetitivi, eliminando le complessità precedenti.

In definitiva, Google Calendar sta migliorando la sua integrazione con Google Contatti, rendendo possibile la modifica dei promemoria direttamente dall’app proprietaria, semplificando notevolmente la gestione di compleanni e anniversari e rispondendo quindi a una necessità concreta degli utilizzatori.