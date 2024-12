La NASA posticipa il ritorno sulla Luna: Artemis II partirà nel 2026

Da tempo diverse persone si interrogano su quando l’uomo tornerà sulla Luna e mentre si pensava che il momento si stesse avvicinando, tutto sembra sgretolarsi. In realtà si tratta solo di attendere un po’ in più, visto che i programmi sembrano essere ben definiti. Nel frattempo però la NASA ha aggiornato i suoi piani e a quanto pare il programma Artemis verrà posticipato.

Stando a quanto riportato, la missione Artemis II partirà ad aprile 2026 e non più nel 2025. Per quanto riguarda poi l’atterraggio sulla Luna con Artemis III, tutto verrà spostato alla metà del 2027.

La NASA posticipa Artemis: la sicurezza al primo posto

Per quale motivo la NASA ha scelto di ritardare una delle emissioni più importanti di tutti i tempi? A quanto pare tutto sarebbe legato ad alcune problematiche emerse dal primo volo senza equipaggio effettuato da Artemis I.

Tramite attente valutazioni, gli ingegneri hanno notato che lo scudo termico della navicella Orion presentava un’usura anomala. Lo scudo in questione serve per proteggere gli astronauti nella fase di rientro all’interno dell’atmosfera terrestre. Più di 100 test sono stati condotti e a quanto pare la problematica è stata individuata: il materiale dello scudo non rilasciava correttamente i gas generati. Questo avrebbe causato crepe e distacchi.

Nonostante non ci fossero rischi immediati per un equipaggio, la NASA ha preferito non rischiare. Reid Wiseman, comandante di Artemis II, ha dichiarato:

“Seguiremo sempre la strada più sicura per garantire il successo e la protezione di chi viaggia nello spazio“.

Artemis II: una missione storica

Quando Artemis II partirà, sarà un momento speciale: il primo volo con astronauti verso la Luna in oltre 50 anni. Durante i 10 giorni previsti, la navicella Orion orbiterà attorno al satellite, testando i sistemi di bordo.

L’equipaggio include: