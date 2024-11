Artemis III: NASA identifica 9 siti di atterraggio sulla Luna

La volontà di riportare l’uomo sulla Luna dopo quasi 60 anni è conclamata da tempo e la NASA sta studiando tutte le migliori possibilità. Dopo le tante missioni che hanno girato intorno al satellite è tornato il momento di atterrarci su e proprio per questo i rilievi vanno avanti. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, la NASA avrebbe individuato delle aree sulla Luna dove potrebbe atterrare l’equipaggio della missione Artemis III.

Artemis III: la NASA ha individuato 9 aree dove atterrare sulla Luna

Le nove zone individuate, che hanno nomi come il Picco vicino a Cabeus B o il Pianoro di Slater, sono state scelte con cura. Perché proprio il Polo Sud? È un’area della Luna ancora inesplorata, con terreni particolari e zone perennemente in ombra che potrebbero contenere ghiaccio e altre risorse utili. Tutto ciò dovrebbe rivelarsi molto utile per il futuro e anche per le possibili esplorazioni che avranno luogo da qui in avanti. Sono state utilizzate delle immagini della Luna catturate in maniera molto dettagliata per riuscire ad individuare le suddette zone. È stato utilizzato appositamente il Lunar Reconnaissance Orbiter, insieme ad un team di scienziati ed esperti per valutare ogni dettaglio.

Ovviamente ci sono state delle valutazioni ben improntate per arrivare ad una scelta finale. I siti di atterraggio sono stati infatti scelti sia per la sicurezza, sia per la possibilità di avere un contatto costante con la Terra. Un altro aspetto fondamentale è la condizione di luce, tutti aspetti per cui la NASA ha lavorato. Da non sottovalutare poi sia la traiettoria che la sicurezza del razzo e della navicella Orion oltre che del modulo di atterraggio lunare Starship per assicurarsi che tutto sia pronto per questa missione.

Grazie a questa nuova missione dunque ci saranno tanti nuovi studi da portare avanti in campo scientifico, con la NASA che svolgerà ovviamente il ruolo di protagonista.