Garmin modifica l’esperienza degli allenamenti sportivi. In che modo? Attraverso l’introduzione della misurazione automatica della soglia del lattato direttamente dal polso. Questa funzione, resa possibile da un aggiornamento software, è ora disponibile su sportwatch come Fenix 7, Fenix8, Epix e i modelli Forerunner 255, 265, 955 e 965. Tale innovazione consente agli atleti di calcolare questo parametro fondamentale durante allenamenti regolari, sfruttando il cardiofrequenzimetro integrato.

Garmin: nuove funzioni per corsa e ciclismo

In passato, ottenere la soglia anaerobica (lattato) richiedeva un allenamento guidato ad alta intensità. Ora, grazie agli avanzati algoritmi Firstbeat, i dispositivi Garmin analizzano in tempo reale la variabilità della frequenza cardiaca per stimare la respirazione durante lo sforzo fisico. I dati raccolti offrono misurazioni precise sia della frequenza cardiaca sia del passo nella corsa. Questi parametri permettono agli utenti di personalizzare le zone di frequenza cardiaca, ottimizzando i piani di allenamento per migliorare le prestazioni sportive.

L’aggiornamento non si limita alla soglia del lattato. Garmin ha introdotto anche la misurazione automatica della Functional Threshold Power (FTP) per il ciclismo sui modelli Fenix e Forerunner 955 e 965. Tale parametro è fondamentale per monitorare e migliorare la potenza espressa durante gli allenamenti su due ruote.

Altre novità includono l’espansione dei piani di allenamento Garmin Coach, incentrati sulla forza muscolare. Inizialmente lanciati su Fenix 8 ed Enduro3, ora questi piani sono disponibili anche per i modelli Forerunner. Come il 165, 255, 265, 955, 965 e altri dispositivi come Vivoactive 5 e Venu 3. Tramite l’app Garmin Connect, gli utenti potranno accedere man mano a queste funzioni avanzate. Le quali sono state progettate per offrire un’esperienza sempre più personalizzata.

Insomma, con questa ondata di aggiornamenti, Garmin si conferma leader nell’innovazione sportiva. Offrendo strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio delle performance. La semplificazione delle misurazioni e la possibilità di accedere a dati precisi rendono questi dispositivi indispensabili per gli atleti. Non solo per i professionisti ma anche per gli amatoriali.