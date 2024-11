Il Garmin Fenix 7 rappresenta la migliore soluzione su cui gli utenti possono decidere di fare affidamento nell’ottica comunque di mettere le mani su un prodotto di alta qualità, uno smartwatch che non sarà propriamente il più recente, essendo disponibile una nuova generazione, ma allo stesso tempo perfettamente in grado di garantire prestazioni superiori alla media.

Il prodotto disponie di un display da 1,3 pollici di diagonale, in particolare parliamo di una diagonale da 47 millimetri, che allo stesso tempo viene impreziosita dalla presenza di una scocca metallica che ne accresce l’estetica e l’appeal del pubblico. Sono più di 30 le attività sportive che possono essere avviate direttamente dal polso, con supporto a GNSS mult-band, e tantissime misurazioni tra cui gli utenti possono spaziare: battito cardiaco, percentuale di ossigeno nel sangue, passi, distanze percorse, calorie bruciate e simili. Non mancano ovviamente anche le funzioni più interessanti, come la visualizzazione di mappe al polso, passando per il controllo della musica, oppure più semplice Garmin Pay.

Non perdetevi le offerte Amazon ed i codici sconto gratis che potete avere solo ed esclusivamente con il nostro canale Telegram dedicato, disponibile qui.

Garmin Fenix 7: uno degli sconti più interessanti di sempre

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter spendere così (relativamente) poco per l’acquisto di un Garmin Fenix 7, avete capito bene, il prodotto in questione viene proposto su Amazon con un risparmio notevole, essendo comunque in vendita di listino a 599,99 euro, e proposto solamente in questi giorni in riduzione del 28%, fino ad arrivare ad un valore finale di 429,99 euro. Collegatevi subito qui per l’acquisto.

A differenza di tanti altri modelli in commercio, uno dei suoi punti di forza è proprio l’autonomia generale, essendo un prodotto che può essere facilmente utilizzato anche per 15 giorni, senza dover essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica stessa. Per tutti i dettagli, consigliamo di aprire il link inserito poco sopra.