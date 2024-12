Auto giapponesi: il massimo della sicurezza e dell'affidabilità

Nel 2024, le auto giapponesi continuano a dominare il mercato statunitense per quanto riguarda il fattore sicurezza. L’indagine annuale di Consumer Reports ha analizzato oltre 300.000 veicoli prodotti tra il 2000 e il 2024 ed è giunta a tale risultato. Lo studio ha esaminato 20 aree di ogni veicolo, inclusi meccanica e interni. I dati mostrano una chiara superiorità dei marchi asiatici, con una media di 57 punti su 100. Ma perché le auto giapponesi sono così affidabili? La qualità dei materiali e la cura nei dettagli sono sicuramente alla base di questi numeri.

Subaru si conferma al primo posto, con 68 punti, superando Lexus, che ottiene 65 punti. Subaru ha sorpassato la concorrente che nel 2023 era al vertice della classifica. La sorpresa di questa performance non è tanto nei numeri, ma nella consistenza del marchio. Toyota segue al terzo posto con 62 punti, mentre Honda ottiene 59 punti. La classifica conferma una tendenza ormai consolidata: le auto giapponesi sono sinonimo di durabilità. Qual è il segreto? Una progettazione che cerca di rispondere alle esigenze dei consumatori, senza mai trascurare la qualità.

Il resto del mercato auto

I marchi europei, come Audi e BMW, ottengono risultati positivi, ma non riescono a superare i giapponesi. Audi si piazza al settimo posto con 54 punti, mentre BMW segue con 53. I marchi americani, invece, faticano, con Buick al primo posto tra gli statunitensi, all’undicesimo posto. Il punteggio complessivo per i marchi americani è di 38 punti. Un valore che è molto lontano da quello dei concorrenti giapponesi. Eppure, c’è ancora speranza per il futuro. I marchi europei, infatti, stanno migliorando costantemente e potrebbero accorciare il divario nei prossimi anni.

Le motorizzazioni full hybrid sono tra le più affidabili tra i veicoli elettrificati. Le ibride plug-in e le auto elettriche stanno migliorando notevolmente in termini di affidabilità, con progressi evidenti. Questo cambiamento riflette la crescente fiducia verso i veicoli a motore alternativo. Le auto ibride combinano i vantaggi dei motori a combustione con quelli elettrici. In futuro, la crescente attenzione alla sostenibilità e la ricerca continua potrebbero portare ulteriori miglioramenti. L’affidabilità continua ad essere il punto di forza delle auto giapponesi. I consumatori americani cercano dunque sempre più veicoli che combinano durabilità e qualità.