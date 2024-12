Dall’altra parte del mondo c’è un paese, l’Australia, ed ha appena approvato una nuova legge per quanto riguarda il mondo dei social. Il governo Australiano approverà a breve una legge che richiede a svariate piattaforme di social network di impedire l’accesso per le persone che hanno un età inferiore ai 16 anni. La legge non verrà emanata senza una precisa motivazione. Infatti il governo l’ha classificata come una legge di tutela per i bambini e adolescenti. Queste leggi sulla sicurezza online sono state anche di beneficio per i social stessi per essere spinti ad adottare “misure ragionevoli” sull’età degli utenti.

La legge che impedisce l’accesso ai social network, vediamo il motivo dell’emanazione.

L’Online Safety Amendment Bill 2024 aggiorna l’Online Safety Act 2021, e ha richiesto alle varie app social come Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Reddiet e X (ex-Twitter), di bloccare l’accesso alle persone di età inferiore ai 16 anni, e anche la possibilità di registrarsi. Tuttavia ci sono alcune app che non rientrano in questa legge, come la nota piattaforma video Youtube e l’app di messaggistica come WhatsApp. In questa legge se le varie aziende non si adeguano alla richiesta dello stato saranno previste delle sanzioni piuttosto salate. Infatti il governo Australiano ha disposto sanzioni per le aziende che non rispettano tutto ciò fino a 32 milioni di dollari USA.

Le varie piattaforme avranno il compito di verificare l’età, per questo saranno obbligati a usare i metodi decisi dall’eSafety Commissioner. La commissione forse includerà anche l’utilizzo di biometria e carte d’identità governative. La legge non è ancora definitiva ma verrà esaminata dal senato entro la fine dell’anno. Gli adolescenti e le grandi aziende tuttavia si oppongono, per vari motivi. Per esempio si sostiene che non si potranno più tenere contatti con familiari e amici, rendendo la cosa molto difficile, Google e Meta inoltre sostengono che non saranno chiare le regole , ed Elon Musk sostiene che questa legge sarà usata anche per il controllo di internet.