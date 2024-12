Audi ABT SQ8: 700 CV di grande potenza e nuovo design esclusivo

L’Audi ABT SQ8 ridefinisce i confini del SUV sportivo, grazie all’intervento del celebre tuner tedesco ABT Sportsline. Il motore, un V8 potenziato con l’upgrade ABT Power R, raggiunge una potenza impressionante di 700 CV e una coppia di 870 Nm. Questi numeri pongono il modello al livello della futura RS Q8, ma con una personalità unica. L’uso di un intercooler ottimizzato garantisce prestazioni costanti anche sotto stress, migliorando il raffreddamento dell’aria compressa. L’assetto viene ulteriormente affinato dal sistema ABT Level Control (ALC), che consente di regolare l’altezza del veicolo. Tre modalità offrono una versatilità adatta sia alla guida dinamica che al comfort quotidiano.

Il risultato è un SUV Audi capace di un’accelerazione fulminea, ma anche adatto a viaggi lunghi e impegnativi. La combinazione tra tecnologia avanzata e ingegneria di precisione rappresenta il cuore della trasformazione. Chi cerca prestazioni senza compromessi troverà nell’Audi ABT SQ8 la perfetta sintesi tra potenza e affidabilità.

Design aerodinamico e interni personalizzati del modello Audi

Il design esterno dell’Audi riflette il carattere audace del progetto. Dettagli esclusivi come lo spoiler anteriore e l’inserto del diffusore posteriore donano una linea moderna e aerodinamica. Sul retro, i terminali di scarico ampliati a 95 mm sottolineano il lato più aggressivo del SUV. Il tocco distintivo è dato dai cerchi ABT HIGH PERFORMANCE HR23, leggeri e rifiniti in nero lucido, accompagnati da pneumatici ad alte prestazioni.

Gli interni elevano il concetto di lusso. Ogni dettaglio è pensato per distinguersi: il pomello del cambio in fibra di carbonio e il badge ABT sul volante rappresentano solo alcuni esempi. Non mancano tappetini su misura e finiture personalizzate per l’illuminazione. La cura per i particolari riflette l’attenzione del marchio per creare un ambiente esclusivo e accogliente. L’Audi ABT SQ8 è dunque più di un semplice SUV sportivo. Coniuga performance eccezionali e dettagli curati, offrendo un’esperienza di guida unica e coinvolgente. Il modello è la trasposizione automobilistica dell’ingegneria moderna, pensata per chi desidera un’auto capace di sorprendere a ogni curva.