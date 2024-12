L’aggiornamento ad Android 15 ha introdotto novità interessanti, ma anche diversi bug che stanno creando problemi ai possessori di Google Pixel. Infatti la funzione Quick Phrases di Google Assistant sembrerebbe avere un problema che interferisce con l’interfaccia utente, impossibilitando l’interazione con lo schermo.

Android 15: Come risolvere il bug delle Quick Phrases

Le Quick Phrases esistono già da prima del rilascio di Android 15, e permettono di svolgere certe azioni, in contensti specifici, senza richiamare l’assistente. Questa comoda funzione permette quindi di semplificare l’interazione con il dispositivo, ma qualcosa è entrato in conflitto con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo.

Come segnalato su diverse piattaforme, principalmente Reddit, il difetto riguarda la risposta rapida alle chiamate. Il corretto funzionamento prevede la comparsa dell’assistente che invita l’utente a pronunciare l’apposito comando “Rispondi”. Tuttavia, nonostante si compi questa azione, il pop-up “Dici Rispondi” rimane visibile sullo schermo. Permanendo anche dopo aver finito la chiamata, rende difatti inutilizzabile la parte dove si trova la scritta.

In attesa di un aggiornamento ufficiale da Google, ci sono diverse soluzioni provvisorie “fai da te”. La prima richiede di navigare fino alle impostazioni, e forzare la chiusura dell’app Google. Sebbene questo metodo elimini la notifica, il bug si ripresenterà alla chiamata successiva. Un’opzione più efficace consiste nella disattivazione della funzione Quick Phrases, al costo ovviamente di perdere questa utile funzionalità. Per farlo si deve accedere alle impostazioni di Google Assistant e disattivare le frasi rapide.

Android 15 non è nuovo a questo tipo di bug, siccome ci sono altri problemi e difetti anche più gravi. Infatti diversi utenti hanno segnalato anche malfunzionamenti e blocchi improvvisi su dispositivi più datati come Pixel 6 e Pixel 7. Ma per adesso i possessori di Pixel possono solo aspettare un intervento da parte di Google, oppure sacrificare la funzione delle Quick Phrases fino a quando il problema non sarà risolto.