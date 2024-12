Recentemente è uscito sul mercato OpenWrt One, il primo router progettato con l’obiettivo di concedere la massima libertà sia lato Software che Hardware. Integrando infatti il sistema operativo OpenWrt completamente open-source, che garantisce il totale controllo sulla rete.

OpenWrt One: il router per chi vuole la massima libertà

Nato dalla collaborazione con Banana Pi, uno dei competitor di Raspberry Pi, OpenWrt One è il primo router wireless che offre agli utenti il pieno controllo sulla rete. E vuole dimostrare che sia possibile affiancare libertà e hardware avanzato in un unico dispositivo con prezzo accessibile.

Per questo, è basato su OpenWrt, un sistema operativo open-source basato su linux progettato specificamente per router e dispositivi di rete. L’obiettivo principale è quello di superare le limitazioni dei produttori tradizionali e garantire piena libertà sul software e sulle riparazioni. Ma allo stesso tempo, fornire agli utenti personalizzazioni avanzate, un elevato livello di sicurezza e ottimizzazione delle prestazioni. In caso di problemi con il sistema operativo è anche possibile avviare un’immagine di ripristino grazie ad uno tasto hardware dedicato.

Le specifiche hardware di OpenWrt One non deludono. Il cuore del dispositivo è il processore MediaTek MT7981B, affiancato da 1GB di RAM DDR4, e 256 MB di NAND. Per quanto riguarda la scheda di rete, supporta WiFi 6 con configurazione dual-band, ed ha una porta WAN da 2,5 Gbit e una porta LAN da 1 Gbit. Il tutto viene alimentato tramite una porta USB-C. Come se non bastasse, il router di OpenWrt è estremamente flessibile grazie ad una USB-A 2.0 per le periferiche, un’interfaccia M.2 per SSD NVMe e un header di espansione mikroBUS.

OpenWrt One possiede un design pensato per garantire la massima affidabilità. Di conseguenza, è progettato per non essere bloccato o reso inutilizzabile a causa di errori accidentali commessi dall’utente. Il dispositivo è disponibile in due versioni, la versione completa con custodia al prezzo di 89 dollari, o scheda logica standalone per circa 70 dollari.