Ci addentriamo finalmente nel mondo dei videogiochi attraverso dei problemi che si stanno riscontrando con Palworld. Il gioco di avventura ritrovato in un mondo di mostri non se la passa al meglio.

Problemi che a quanto pare stanno decretando una situazione davvero complicata per il gioco stesso.

Palworld, problemi in arrivo?

Il gioco di avventura nel mondo fantastico dei mostri sta riscontrando un piccolo problema. Quest’ultimo ha firmato la sua presenza dopo l’ultimo aggiornamento che lo ha reso quasi ingiocabile. Per quanto riguarda gli utenti ci troviamo in periodo di guerra, con alcuni pareri su i recenti screzi con Nintendo dopo una citazione del gioco in giudizio per alcuni brevetti che si ipotizzano copiati.

Da quanto pare anche come riferito su carta la nuova versione di Palworld, la 0.3.11 non dovrebbe avere nessun tipo di problematica, anche da quanto comunicato dal changelog che menziona solo due cambiamenti.

Però a quanto pare l’apparenza inganna, visto che due piccoli cambiamenti hanno direttamente scatenato l’inferno per l’insurrezione di due fastidiosissimi bug. Infatti i Pals si incastrano sul terreno diventando inutilizzabili. A raccogliere l’ira dei vari utenti sono state le principali piattaforme come Discord o Reddit.

Un altro problema sembra comparire nel lancio dei Pals, un’azione molto importante per le meccaniche e strategie di Palworld. Questo nuovo sistema di evocazione forzata andrebbe a creare disturbo al combattimento e l’esplorazione. Infatti i Pals sembrano generarsi in luoghi inaccessibili o problematici.

Un altro problema sembrerebbe un coinvolgimento in una causa con Nintendo che accusa direttamente il gioco di violare i brevetti delle meccaniche di gameplay. Si sta parlando di una somiglianza con il franchise dei Pokemon.

Facendo un esempio, il brevetto no.7493117, va a descrivere il funzionamento del modo in cui i Pokemon sono evocati e schierati durante la battaglia. Nell’ultima versione di Palworld sembra che questi concetti sono maldestramente toccati.

I vari utenti inoltre potranno tornare nella vecchia versione di Palworld, e quindi evitare le varie problematiche comparse.