Truffa online con un messaggio da evitare: attenti al vostro conto in banca

Anche oggi purtroppo le persone sono state colte di sorpresa da una nuova truffa che ha fregato diversi utenti a tal punto da svuotargli il conto. Il nuovo tentativo di inganno sta girando attraverso le varie e-mail e soprattutto all’interno delle chat, riuscendo a fare sempre più vittime.

Qui in basso ci sono tutti i dettagli precisi con le indicazioni da seguire e soprattutto con la mail incollata per far capire a tutti di cosa si tratta.

Truffa pericolosa in chat e nelle e-mail: state molto attenti al messaggio in questione

Come si può vedere qui in basso c’è un messaggio molto chiaro che tende a far capire alle persone che ci sarebbe un problema con delle piattaforme di pagamento relative all’utente identificato come possibile vittima. Fate quindi molta attenzione e studiate bene questo testo per evitare problematiche di ogni genere.

“Avviso Critico: Distribuzione della Richiesta

Riferimento del Caso: 22-982637 (MG)

Gentile Creditore,

Siamo spiacenti di informarla che ci sono stati problemi nell’elaborazione della distribuzione della sua richiesta tramite piattaforme tradizionali come Coinbase, Venmo o PayPal. Per procedere, la preghiamo di aiutarci a completare questa transazione utilizzando la rete Ethereum (ETH) secondo il protocollo ERC-20.

Per avviare il prelievo, clicchi sul link sottostante e utilizzi la password fornita:

Password: 278362YT“.

Ovviamente è tutto finto che non c’è nulla di vero in tutto ciò, si tratta solo di un inganno che vuole portare via i dati personali agli utenti. In questo modo le persone riescono a farsi fregare facilmente, non rendendosi conto di quello che succede. Fate dunque molta attenzione e tendete a considerare alcuni aspetti per identificare truffe di questo tipo.

Il primo in assoluto è sicuramente l’indirizzo e-mail che non corrisponde praticamente mai ad un indirizzo reale. L’altro aspetto è il linguaggio con cui determinate e-mail vengono scritte, che non è mai lineare e soprattutto molto lontano da un italiano corretto.