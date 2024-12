L’ offerta Flash 220 di 1Mobile si distingue per l’ampio traffico dati e un prezzo davvero competitivo. Tale promo offre 220GB di internet, minuti illimitati verso numeri nazionali e 90 SMS, con un costo mensile di 4,99€ per il primo mese e 9,99€ dal secondo mese in poi. L’attivazione è gratuita per chi porta il proprio numero da un altro operatore, mentre i nuovi numeri dovranno sostenere un costo iniziale di 9,99euro.

1Mobile: norme e limitazioni della promozione

Disponibile fino al 16 dicembre 2024, questa soluzione è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti. Grazie all’app dedicata o all’area personale online, è possibile controllare consumi, rinnovi e credito residuo in modo semplice e rapido. Ovviamente però l’uso del piano deve rispettare le norme contrattuali, evitando impieghi non personali o contrari ai termini.

Nonostante la convenienza, l’offerta prevede alcune regole specifiche. Il traffico dati non utilizzato non può essere accumulato nei mesi successivi. Superata la soglia massima, la navigazione continua al costo di 0,50 centesimi ogni 100MB, con addebiti anticipati. In più per mantenerla attiva è necessario che il credito sia sufficiente. In quanto, due mancate ricariche consecutive causano la sospensione del piano.

Importante ricordare anche che chi effettua una portabilità in uscita entro 180 giorni dall’attivazione perderà i bonus ricevuti, che verranno trattenuti dal credito residuo. Il piano è compatibile con pacchetti extra, ma non con dispositivi specifici. Come, ad esempio, quelli con sistema operativo Blackberry OS o alcuni modelli Wiko e Brondi, a causa di limitazioni tecniche.

Flash 220 è accessibile nei punti vendita o online, offrendo una soluzione ideale per chi desidera risparmiare senza rinunciare a una navigazione abbondante. Una scelta davvero interessante, a patto però di rispettarne le condizioni. Questa è solo una delle tante opportunità che 1Mobile offre ai suoi clienti vecchi e nuovi. Per saperne di più potete consultare facilmente il suo sito web ufficiale raggiungibile in pochi click.