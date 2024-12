Dopo una lunga attesa nelle scorse ore MSI Ha annunciato ufficialmente le sue due nuove console pc da gaming portatili dal nome Claw 8 AI+ e 7 AI+, Le quali si distinguono per essere entrambi due prodotti basati sui processori Intel Lunar Lake, detti anche core ultra 200 V, chipset anticipato già tempo fa da numerose voci di corridoio e che ora costituiscono una conferma definitiva, dunque MSI conferma la propria fedeltà a Intel, nonostante i predecessori avessero deluso in termini di prestazioni.

Effettivamente, in passato l’azienda aveva dovuto tirare i conti con delle prestazioni e un’autonomia decisamente al di sotto delle aspettative, questa volta però le premesse sono del tutto diverse dal momento che i chip attuali si sono dimostrati essere un gran passo in avanti rispetto ai predecessori, in soldoni la decisione questa volta potrebbe dimostrarsi azzeccata.

Caratteristiche

Ovviamente quelli che abbiamo tra le mani sono due modelli che si differenziano per alcune caratteristiche e in primis, come intuibile dal nome, per la diagonale del display, il modello da 8 pollici ha alcuni vantaggi significativi rispetto al modello da 7 pollici, spicca la batteria molto più capiente, 80 Wh contro i 54,5 del modello con la diagonale più piccola, la risoluzione è leggermente più elevata, nel modello da 8 pollici abbiamo infatti un pannello da 1920 × 1200 pixel mentre in quello da 7 pollici abbiamo montato un pannello da 1920 × 1080 pixel, all’interno del modello top di gamma poi abbiamo una SSD facilmente accessibile per sostituzioni o upgrade e in entrambi i casi il processore è un core ultra 7 258V affiancato da 32 GB di RAM e in entrambi i casi il display è un LCD con refresh rate variabile fino a un massimo di 120Hz.

L’azienda non si è voluta esprimere in merito alla resa in termini di prestazioni, ma ha dichiarato che ci possiamo aspettare fino ad un 113% in più di fps di picco e fino al 20% in più di media rispetto ad alcune concorrenti non meglio specificate.