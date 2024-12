Google, di recente, ha deciso di estendere il supporto software per i dispositivi Pixel 6, Pixel7 e PixelFold. Un cambiamento che ha sorpreso positivamente il pubblico online. Inizialmente, l’azienda aveva promesso solo tre anni di aggiornamenti per il sistema operativo su questi modelli. Ma ora ha aumentato la durata a cinque anni. Anche se i modelli più recenti, come i Pixel8, continuano a beneficiare di sette anni di aggiornamenti, questa novità riduce il divario tra i vecchi e i nuovi dispositivi. Ma non è tutto. Google infatti, ha anche confermato un piano di cinque per le patch di sicurezza, un ulteriore vantaggio che migliora e allunga la vita di questi telefoni.

Google: una mossa strategica per rafforzare il marchio

L’estensione degli aggiornamenti però, non si limita al supporto per Android. Anche il Pixel Fold, ovvero il primo pieghevole della compagnia, riceverà gli stessi cinque anni di innovazioni software e di sicurezza. In pratica, questa decisione significa che, ad esempio, il Pixel7-Pro riceverà aggiornamenti fino a ottobre 2027 e il 6 fino a ottobre 2026. Un’iniziativa che, pur non riguardando il modello più recente, risponde alle esigenze di chi ha scelto uno smartphone Pixel un po’ più datato.

Questa scelta di Google va ben oltre la semplice estensione del supporto. Si tratta di una vera e propria dichiarazione d’intenti. La quale mira a consolidare la reputazione dell’azienda come leader nel settore. Anche se non sono molti i produttori Android a offrire cicli di aggiornamenti così lunghi, Google ha comunque deciso di investire in una maggiore longevità per i suoi dispositivi. In modo da rispondere alla crescente domanda di software più aggiornati e sicuri. Dunque, se da un lato i modelli più nuovi come il Pixel 8 continuano a godere di un supporto premium, ora anche i dispositivi più vecchi sono tutelati. La loro longevità aumenta, di conseguenza sono anche più competitivi nel lungo periodo.

Questa mossa potrebbe non solo risollevare l’ interesse dei modelli precedenti, ma anche influenzare positivamente la percezione del marchio Pixel. Poiché potrebbe far crescere la fiducia dei clienti e alimentate l’idea che Google sia un produttore attento alla durata e al valore dei suoi prodotti. Insomma, in un mercato sempre più focalizzato sulla durata degli aggiornamenti, l’azienda sembra voler stabilire un nuovo record di riferimento.