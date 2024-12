A dicembre 2024, PosteMobile si conferma una delle opzioni più vantaggiose nel panorama delle telecomunicazioni, grazie a una serie di piani tariffari studiati per soddisfare le diverse esigenze di telefonia e navigazione, con una proposta che unisce convenienza, copertura e facilità d’uso. Le offerte si adattano a chi cerca semplicemente un piano base per navigare e telefonare, ma anche a chi ha necessità di pacchetti più completi con giga in abbondanza, chiamate e SMS illimitati.

Le nuove offerte di PosteMobile

Tra le soluzioni più apprezzate c’è la Creami EXTRA WOW 150, disponibile a 6,99 euro al mese, che include ben 150 GB di traffico dati in 4G+, chiamate e SMS illimitati, il tutto sfruttando la rete di copertura Vodafone, che garantisce una connessione veloce e stabile. Con un costo di attivazione di 10 euro per la SIM, questa tariffa risulta ideale per chi desidera una connessione dati generosa a un prezzo contenuto, senza rinunciare alla possibilità di chiamare e inviare messaggi senza limiti. Per chi preferisce un piano più economico, c’è la Creami EXTRA WOW 50, che offre 50 GB di traffico dati, sempre con chiamate e SMS illimitati, al costo di 5,99 euro al mese. Anche in questo caso la SIM ha un costo di 10 euro, mantenendo la rete Vodafone come garanzia di qualità.

Per chi ha necessità di una connessione ancora più potente, PosteMobile propone la Creami EXTRA WOW 300, con 300 GB di internet in 4G+ a 11,99 euro al mese, sempre con chiamate e SMS illimitati. Anche in questo caso la SIM ha un costo di 10 euro. Chi ha un consumo più variabile di dati può optare per il piano 300% Digital, che include 300 GB a 9,99 euro al mese, ma con tariffe separate per chiamate e SMS a 18 centesimi, e un bonus di 20 credit se si utilizzano meno di 100 GB.

Le tariffe di PosteMobile si distinguono per la loro flessibilità e convenienza, offrendo opzioni adatte sia a chi ha un uso più moderato che a chi ha bisogno di una connessione veloce e dati illimitati, il tutto con una rete affidabile e a prezzi competitivi.