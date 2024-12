Le batterie per auto sono ormai parte integrante di alcuni costruttori che hanno deciso di dedicarsi allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. L’obiettivo è sempre di più quello di portare sul mercato batterie in grado di offrire un’adeguata autonomia, funzionare anche in caso di temperature estreme e di poter essere riciclabili una volta giunte a fine vita. Tra le nuove soluzioni a cui i costruttori stanno lavorando, citiamo le batterie al litio zolfo. A parlarne è proprio la casa automobilistica Stellantis.

A tal proposito, dunque, il costruttore italiano fa sapere di aver sottoscritto un accordo con Zeta Energy con l’obiettivo di sviluppare batterie al litio zolfo da implementare sui nuovi veicoli elettrici. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Stellantis: partnership con Zeta Energy per batterie al litio zolfo

L’annuncio di Stellantis conferma la volontà del costruttore automobilistico italiano di portare su strada nuovi veicoli elettrici dalle buone prestazioni e, di conseguenza, con un’adeguata autonomia anche per le lunghe distanze. Secondo quanto diffuso, il progetto prevede l’introduzione di tale novità entro il 2030.

Stellantis ha infatti ribadito che lo scopo prefissato è quello di riuscire a produrre batterie con rivoluzionaria densità energetica gravimetrica, capace di raggiungere una densità energetica volumetrica paragonabile all’attuale tecnologia agli ioni di litio. Quel che sappiamo è che la nuova soluzione consentirebbe di ottimizzare anche la ricarica dei veicoli fino al 50%. Tra i vantaggi che vengono citati dal costruttore non manca quello legato ai costi ridotti rispetto alle tradizionale soluzioni come le batterie agli ioni di litio.

Non manca, naturalmente, il riferimento da parte di Stellantis alla sostenibilità della produzione di batterie al litio zolfo visto che la produzione sarà effettuata grazie all’utilizzo di materiali come il metano ma anche di scarto. Come già accennato, inoltre, l’utilizzo dello zolfo consente di ridurre i costi di produzione.