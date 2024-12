La promozione natalizia Speed 5G 150 Christmas Edition di 1Mobile offre un mix di convenienza e tecnologia. I nuovi clienti possono attivarla al costo di 5€ per il primo mese, con un rinnovo mensile di soli 6,99€ dal secondo. L’offerta include 150GB di traffico in 5G, minuti illimitati verso numeri nazionali e 50 SMS. L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità da un altro operatore, mentre per le nuove SIM il costo è di 5€.

1Mobile: un’offerta chiara e flessibile, pensata per tutti

La rete di 1Mobile è fornita da Vodafone, garantendo così elevati standard di velocità e copertura. La navigazione è disponibile anche in Unione Europea, in perfetta conformità con le normative sul roaming. Per gestire consumi, rinnovi e credito residuo, i clienti possono utilizzare l’app ufficiale dell’ operatore o accedere all’area personale del sito. La promozione è valida fino al 16 dicembre 2024, ma chi supera i 150GB può comunque continuare a navigare al costo di 0,50€ per ogni 100MB.

Coloro che aderiscono alla Speed 5G 150 Christmas Edition possono contare su una gestione trasparente e su condizioni agevolate. I GB non utilizzati non sono cumulabili, ma l’offerta si rinnova automaticamente ogni mese. Opzione che rende estremamente semplice il mantenimento della connessione. In caso di portabilità del numero deve essere completata entro 30 giorni per evitare addebiti sul credito residuo. Chi decide di cambiare operatore prima di 180 giorni dalla sottoscrizione potrebbe vedersi trattenere i bonus iniziali.

1Mobile segnala inoltre alcune limitazioni di compatibilità con dispositivi Blackberry, Brondi e Wiko, legate a restrizioni hardware o software. Tuttavia, l’offerta rimane adatta alla maggior parte degli utenti e compatibile con i pacchetti Extra. Per attivare la promozione, basta recarsi nei negozi 1Mobile o effettuare l’operazione online. Insomma, grazie a una combinazione di minuti illimitati, ampia disponibilità di GB e un prezzo davvero competitivo, questa proposta è assolutamente ideale per affrontare al meglio il periodo natalizio.