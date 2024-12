Da quando le nuove auto a propulsione elettrica sono entrate a far parte della gamma di modelli presente sul mercato, il tema delle batterie è diventato sempre più importante e discusso. Come sappiamo, infatti, le batterie rappresentano uno degli elementi più indispensabili affinché un’auto elettrica disponga di una buona efficienza in termini di autonomia.

Il mercato delle batterie per auto elettriche è senza alcun dubbio dominato dalla Cina. Da parte dell’Europa c’è comunque un tentativo di fare passi avanti importanti ma non si è ancora giunti ai livello del mercato cinese. A tal proposito, però, sembrerebbe esserci la volontà di investire grosse somme di denaro. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutte le novità in merito alle batterie per EV.

Batterie auto elettriche: novità per l’Europa

Il mercato europeo continua ad essere in ritardo rispetto a realtà ormai consolidate come quella cinese. Nonostante ciò, la buona notizia sembrerebbe arrivare grazie all’annuncio di un importante investimento di 3 miliardi di euro. Annuncio che arriva direttamente dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli investimenti con il chiaro obiettivo di portare il settore delle batterie ad una sostanziale crescita anche in Europa.

Più volte ci siamo trovati a parlare delle nuove tecnologie che i grandi costruttori di questo settore sono riusciti a realizzare. Non mancano, inoltre, nuovi progetti che puntano ad ottimizzare l’autonomia sui veicoli a propulsione elettrica. Tra le grandi aziende, dunque, non possiamo non citare le tecnologie che nel corso degli ultimi anni CATL e BYD sono riuscite a portare sul mercato. Non casualmente, queste due azienda ad oggi detengono una percentuale che supera il 50% del mercato globale.

L’obiettivo dell’Europa è dunque quello di raggiungere buoni risultati per poter competere con le grandi aziende cinesi. Una dura e importante sfida, pertanto, quella che dovrà affrontare l’Europa. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.