A quanto pare queste ultime settimane sono state decisamente molto attive e interessanti per quanto riguarda lo streaming dei videogiochi da piattaforma cloud, dopo gli annunci di Sony e Microsoft ora ne arriva uno direttamente da Valve, sembra infatti che l’azienda non abbia dimenticato il proprio progetto Steam Link, quest’ultimo infatti sembrava arenato ormai da tempo dal punto di vista dell’hardware, ma a quanto pare non lo è da quello software, in questi anni infatti l’azienda ha continuato a ottimizzare l’applicazione che consente il gioco in streaming, e con l’ultima versione del software presente all’interno del prodotto è arrivato il supporto per Raspberry Pi 5, la versione più recente del computer su singola scheda.

Supporto con 4K e 60FPS

Il sistema, attualmente disponibile ad una cifra inferiore alle 80 € nella variante da 4 GB, supporta sia l’ambiente console sia quello desktop di Steam, consente di giocare in una risoluzione 4K a 60 fps o addirittura in full HD a 240 fps, il merito di tutto ciò va a Sam Lantinga, il quale ha collaborato in maniera importante con il team software dietro il pc su singola scheda per poter sfruttare al massimo l’hardware limitato di questo piccolo pc, come se non bastasse il software in questione consente di giocare in full HD a 60 frame per secondo o in ultra HD a 30 frame per secondo anche sul modello precedente del piccolo pc, il tutto con supporto sia per la modalità con console e che per quella desktop, supporto che si limita invece alla sola prima modalità, se si utilizzano Raspberry Pi 3 e Pi zero 2 W.

Per installare l’applicazione su questi sistemi è sufficiente scaricarla ed eseguire alcuni comandi, i controller supportati ufficialmente comprendono ovviamente quello ufficiale Steam ma anche quelli di Xbox one e Xbox360, ai quali dobbiamo aggiungere anche dual shock 4 e diversi pad Razer.