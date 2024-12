Il Realme Neo 7, atteso sul mercato cinese l’11 dicembre, si distingue per un design ricercato e assolutamente innovativo. Gli ultimi video a riguardo mostrano una “Starship Edition” caratterizzata da un retro con texture miste e zigrinature che ne esaltano l’estetica. La versione standard, più tradizionale, è invece stata svelata tramite il TENAA. Il modulo fotocamera, poco sporgente, include due sensori principali e un terzo spazio per il flash LED.

Un dettaglio curioso riguarda invece i bordi del dispositivo. L’assenza delle classiche linee delle antenne, ad esempio, suggerisce l’uso di un telaio in plastica. Mentre lo schermo, visibile brevemente nei video, potrebbe avere una leggera curvatura che richiama il profilo della back cover. Nonostante la batteria sia da 7.000mAh, lo smartphone mantiene uno spessore piuttosto contenuto. Un risultato notevole che migliora l’ergonomia e il design complessivo di uno smartphone.

Realme Neo 7: prestazioni di fascia alta a portata di mano

Sotto il profilo tecnico , il Realme Neo 7 si afferma come un telefono di fascia medio alta e di straordinaria potenza. Esso monta il processore MediaTek Dimensity 9300+, una versione avanzata del chip flagship dell’anno scorso, costruito con tecnologia TSMC a 4 nanometri. La CPU octa-core combina un core Cortex-X4 a 3,4 GHz con altri sette core per offrire prestazioni fluide e versatili.

Il comparto grafico è affidato alla GPU Arm Immortalis-G720 MC12, progettata per gestire giochi ad alta intensità e video di qualità. Il display, compatibile con risoluzioni WQHD a 180 Hz e 4K a 120 Hz, eleva l’esperienza visiva. Sul fronte fotografico invece, la configurazione supporta fino a 320MP e video in 8K a 30fps. Un dettaglio che rende questo prodotto altamente interessante anche per gli amanti della fotografia.

Le specifiche tecniche includono anche connettività avanzata con 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Oltre a una memoria all’avanguardia grazie a RAM-LPDDR5T e archiviazione UFS 4.0. Tutto ciò rende il Neo 7 una proposta competitiva e capace di rivaleggiare con molti autorevoli dispositivi. Ma, con un prezzo presumibilmente più accessibile.