Come ogni mese, anche per il mese di novembre, Steam ha deciso di effettuare le proprie rilevazioni e aggiornare i propri dati in merito ai sistemi operativi sui quali gira la propria piattaforma, i dati mostrano un andamento piuttosto lineare e conforme con quanto visto anche nel mese di ottobre, nel dettaglio emerge che Windows 11 è arrivato a sfiorare una quota del 53% raggiungendo così un nuovo record.

Windows 11 guadagna terreno

Ovviamente si tratta di dati Che vanno presi con le pinze dal momento che sono soggetti a fluttuazioni legati al fatto che arrivano da un sondaggio proposto in maniera completamente libera agli utenti presenti sulla piattaforma, nonostante ciò però emerge come Windows 11 stia continuando a scalare terreno, i giocatori infatti continuano ad aggiornare la propria postazione e di conseguenza possono anche effettuare l’aggiornamento all’ultimo sistema operativo disponibile da Microsoft, ricordiamo infatti che moltissimi utenti non hanno potuto aggiornare a Windows 11 a causa dei requisiti molto stringenti in termini di sicurezza, dato che però sarà destinato a cambiare dal momento che il supporto a Windows 10 è destinato a cessare il prossimo anno e di conseguenza tutti gli utenti saranno obbligati ad avere un hardware in grado di eseguire l’ultimo sistema operativo di Microsoft, dato ulteriormente spinto dalle nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale che sono disponibili solo per l’ultima versione del sistema operativo.

Tornando ai dati emersi su Steam, possiamo notare come Microsoft continua a farla da padrone dal momento che tutti i suoi sistemi raccolgono un totale del 96,56% dei sistemi operativi sui quali viene eseguito Steam, le altre posizioni sono occupate da Linux con il 2,03% e macOS con l’1,41%.

Ancora una volta Windows mostra di essere il sistema operativo dominante in termini di supporto ai videogiochi con una percentuale incredibile, merito del supporto nativo che da sempre caratterizza questo OS e non gli altri.