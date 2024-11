Nel panorama della rete mobile italiana, Opensignal ha nuovamente premiato Vodafone come il principale operatore, conferendole otto riconoscimenti su quindici. Tra questi, spicca il nuovo premio per l’Esperienza di affidabilità, che valuta la capacità degli utenti di completare attività di base sulle reti mobili. Vodafone ha ottenuto un punteggio di 890 su una scala di 1000, superando Iliad al secondo posto. Inoltre, si è aggiudicata tutti i premi relativi alla velocità, inclusi Velocità di download e upload, sia per il 5G sia per le reti generali. Con un punteggio di 231,3 Mbps nella Velocità di download 5G, Vodafone ha nettamente superato Tim, ora in seconda posizione.

Opensignal e i suoi risultati: vince Vodafone!

Nonostante i successi di Vodafone, Iliad si è distinta in altre categorie, confermandosi leader per l’Esperienza di gioco e Disponibilità 5G. Quest’anno ha conquistato anche il premio per l’Esperienza con applicazioni vocali 5G. Inoltre, Iliad ha mantenuto il primato nella Disponibilità della rete mobile generale, con i suoi utenti che trascorrono il 98,5% del tempo connessi a reti 3G, 4G o 5G, superando di poco WindTre, al secondo posto con il 98%.

WindTre si è riconfermata vincitrice assoluta per la Disponibilità 5G, ottenendo un punteggio del 24,5%, staccando Iliad di quattro punti percentuali. La disponibilità del 5G è un aspetto cruciale, poiché consente agli utenti di beneficiare delle prestazioni superiori offerte da questa tecnologia quando connessi.

Nel settore dell’esperienza video, Vodafone ha condiviso il premio con Iliad, grazie a punteggi statisticamente pari. Gli operatori si sono collocati nella categoria “Buono”, che indica una qualità di streaming soddisfacente, spesso con risoluzioni superiori a 720p e con minimi tempi di caricamento.

Opensignal ha analizzato i dati raccolti tra luglio e settembre 2024, fornendo un quadro dettagliato delle prestazioni dei cinque principali operatori italiani: Vodafone, Iliad, WindTre, Tim e Fastweb. Mentre Vodafone eccelle per velocità e affidabilità, Iliad e WindTre consolidano la loro posizione nei settori della disponibilità di rete e dell’esperienza con il 5G.