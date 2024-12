Nessuno probabilmente si sarebbe aspettato le dimissioni del CEO del costruttore automobilistico Stellantis. Dimissioni che, nelle scorse ore, hanno sorpreso tutti i protagonisti e gli appassionati del settore delle quattro ruote. Non a caso, le dimissioni di Carlos Tavares preoccupano particolarmente l’ambiente del comparto automotive poiché, come ben sappiamo, il settore sta già attraversando un periodo di grandi crisi.

Una crisi che sta avendo effetti purtroppo negativi su tantissimi costruttori automobilistici che devono fare i conti con decisioni importanti da prendere. Non mancano, infatti, previsioni legate a chiusure degli stabilimenti e licenziamenti dei lavoratori. Scopriamo, però, in questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alle dimissioni del CEO di Stellantis, Carlos Tavares.

Stellantis: le dimissioni del CEO Carlos Tavares

Dimissioni, quelle del CEO della casa automobilistica Stellantis, che hanno senza alcun dubbio scosso l’intero settore delle quattro ruote. Secondo quanto diffuso dall’agenzia britannica Reuters, le dimissioni di Carlos Tavares sono arrivate a seguito di una serie di problematiche. Nello specifico, il consiglio di amministrazione aveva ormai perso la fiducia verso il CEO del marchio.

Non a caso, sembrerebbe che gli obiettivi posti da Tavares erano stati ritenuti non adeguati e, di conseguenza, distruttivi per l’azienda Stellantis. Di conseguenza, non sembrerebbero essere mancate alcune problematiche per quanto riguarda le politiche di vendita e per le regole dell’Unione Europea che impongono multe alle case automobilistiche che non riescono a rispettare la quota di almeno il 21% di veicoli elettrici sulle vendite totali a partire dal 2025.

In vista della situazione piuttosto compromessa, dunque, il consiglio d’amministrazione avrebbe chiesto all’unanimità di farsi da parte. Non dimentichiamo che la decisione di dimettersi ha visto il CEO lasciare il suo ruolo con quindici mesi di anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato.

Sembrerebbero comunque essere più di uno gli episodi che hanno portato ad un uscita di scena anticipata di Carlos Tavares. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito per capire l’evolversi della situazione in Casa Stellantis in seguito all’addio di Tavares al noto marchio automobilistico italiano.