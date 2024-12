Debutta ufficialmente anche in Italia l’ultima generazione della batteria per case smart realizzata da Tesla: la nuova Powerwall 3.

Powerwall 3 è l’ultima generazione della linea di batterie ad uso domestico di Tesla, dopo il primo modello lanciato nel 2015 e il secondo nel 2017. Sono più di 800.000 le unità installate in tutto il mondo. Il nuovo modello è in grado di alimentare la maggior parte delle case europee con una sola unità. In questo modo è possibile risparmiare grazie all’immagazzinamento dell’energia solare in eccesso che viene generata durante il giorno per poi essere utilizzata di notte.

Attivando la modalità di autoconsumo per immagazzinare l’energia solare da sfruttare durante le ore notturne, si può raggiungere un’ottimizzazione dell’energia fino al 72%. Ulteriori risparmi possono essere ottenuti grazie alla modalità Controllo per Fasce Orarie. Questa funzione consente ai proprietari di un piano tariffario flessibile, a seconda dei momenti della giornata, di impostare il Powerwall in modo da massimizzare i risparmi. In media, si possono risparmiare fino a 1.613 euro all’anno.

Powerwall 3 offre anche il vantaggio di un pratico backup dei dati. Rileva automaticamente le interruzioni e diventa fonte d’energia della casa quando la rete elettrica va in tilt. Inoltre, se è previsto un forte maltempo, la funzione Scudo Tempesta carica automaticamente il dispositivo alla sua massima capacità per prepararsi ad eventuali disguidi e interruzioni.

Vanta una potenza almeno due volte più grande rispetto a quella del modello precedente. Grazie all’inverter solare integrato, Powerwall 3 ha una maggiore efficienza energetica, garantisce un aspetto più pulito con meno scatole sul muro e riduce la necessità per il cliente di acquistare un inverter di terze parti. Il sistema di gestione termica di cui dispone è così efficiente perché progettato sulla base di quanto appreso dal veicolo elettrico Model 3 dell’azienda. Grazie al design robusto, infine, la batteria può essere installata all’interno o all’esterno dell’abitazione, mantenendo il normale funzionamento in entrambi i casi.

Efficienza dell’ecosistema

Il sistema Powerwall 3 può essere gestito tramite l’App Tesla e adattato alle diverse esigenze. Se utilizzato con i veicoli dell’azienda, sono disponibili ulteriori funzioni di ricarica, come Carica con Fotovoltaico. Questa funzione aggiuntiva gratuita offre ai proprietari di Tesla dotati di un Powerwall abbinato a un impianto solare la possibilità di ricaricare l’auto utilizzando solo l’energia in eccesso prodotta dall’impianto solare.