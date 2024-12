Il debutto della prima beta di One UI 7 sui Galaxy S24 ha permesso di scoprire alcune delle funzionalità che Samsung ha introdotto sulla nuova interfaccia proprietaria. Tuttavia, insieme alle interessanti aggiunte, dobbiamo segnalare alcune rimozioni piuttosto importanti che andranno ad impattare sull’usabilità generale.

In particolare, l’azienda coreana ha confermato che la One UI 7 non integra una funzione che invece era presente sulla versione precedente. Si tratta dell’app DeX per Windows, soluzione che consente di utilizzare lo smartphone e tutte le sue funzionalità quando collegato ad un PC.

Grazie alla funzionalità “Desktop eXperience”, gli utenti potevano sfruttare tutte le feature del proprio smartphone direttamente sul computer. Era possibile condividere con facilità i file e i documenti o rispondere a chiamate e messaggi direttamente da PC.

Per utilizzare un device Samsung su PC con sistema operativo Windows non sarà più possibile utilizzare l’app DeX dedicata

La conferma di questo importante cambiamento arriva dalla pagina di supporto di Samsung UK che spiega anche il futuro dell’integrazione con i PC sui dispositivi Samsung. Nonostante One UI 7 non supporterà ufficialmente DeX, gli utenti potranno continuare a far comunicare i device Windows con i device mobile.

Samsung, infatti, suggerisce di utilizzare la funzionalità “Link to Windows/Collegamento al telefono” presente nativamente sui PC dotati di sistema operativo Microsoft. In questo modo sarà possibile continuare a far dialogare i device tra di loro e facilitare lo scambio di informazioni.

Considerando che l’app DeX e Link to Windows hanno funzionalità simili, per Samsung è stata una scelta logica quella di non sviluppare internamente un’app già presente in commercio. Sottolineiamo che l’azienda coreana terminerà il supporto esclusivamente all’app DeX per Windows e non all’intero sistema DeX.

Infatti, sarà sempre possibile collegare il device ad un monitor per attivare la modalità estesa e sfruttare lo smartphone come un hub. Collegando allo smartphone un mouse e una tastiera sarà come avere un PC a disposizione e tutte le app verranno aperte in versione desktop.