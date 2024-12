Alfa Romeo Junior è stata eletta Auto dell’anno 2024 dai lettori della rivista svedese Auto Motor & Sport. Ad ufficializzare l’importante traguardo, nelle scorse ore, è stato lo stesso gruppo automobilistico Stellantis. Una notizia del tutto importante dunque quella ufficializzata dalla casa automobilistica italiana se consideriamo l’importante risultato ottenuto dal modello del marchio Alfa Romeo.

Sono stati molti gli utenti appassionati che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa che prevedeva la proclamazione dell’Auto dell’anno. Non a caso, infatti, il modello del marchio automobilistico italiano è riuscito a conquistare il 26% delle preferenze tra i votanti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Alfa Romeo Junior: Auto dell’Anno 2024

Nel corso di un anno, come sappiamo, i modelli che i costruttori del settore automotive portano su strada sono veramente tanti. L’obiettivo di ciascuno è, senza alcun dubbio, quello di far debuttare modelli prestazionali e di conseguenza in grado di attirare l’attenzione degli utenti. In merito all’Alfa Romeo Junior non possiamo non sottolineare che si tratta di un modello tra i preferiti dagli utenti per una serie di ragioni. Se il SUV compatto di Casa Alfa Romeo è riuscito a raccogliere il 26% delle preferenze, dunque, non è una casualità.

Non a caso, per l’occasione, non sono mancate le parole del Country Manager Alfa Romeo in Svezia. Quest’ultimo mostrano il proprio entusiasmo ha sottolineato come la Junior sia riuscita ad attira l’attenzione di tutti ancora prima del suo lancio. Tutto ciò, secondo Rami Kittilä, è una dimostrazione della capacità del modello di trasferire passione italiana ed innovazione tecnologica in modo del tutto coinvolgente.

Ricordiamo che il modello arriva sul mercato sia nella versione mild hybrid che elettrica. Nello specifico, la mild hybrid ospita un motore benzina PureTech a tre cilindri da 136 cavalli e 230 Nm di coppia abbinato alla trasmissione eDCT a sei rapporti. Ciò gli consente di raggiungere una velocità massima di 206 km/h. La versione elettrica, invece, offre una potenza di 156 cavalli e una coppia di 260 Nm. La velocità massima, in questo caso, è di 150 km/h. Prezzi a partire da 29.900 euro.