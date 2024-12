Tra i tanti mini PC attualmente disponibili sul mercato, i modelli realizzati da NiPoGi riescono a contraddistinguersi per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, nell’ultimo periodo abbiamo avuto l’opportunità di testare e conoscere da vicino il NiPoGi CK10, un mini PC con processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, che promette ottime performance, al giusto prezzo. Conosciamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

Il prodotto viene commericalizzato con una confezione di colore bianco, abbastanza anonima, recante nella parte superiore il nome del brand. Al suo interno si può trovare una scatola di cartone, sapientemente racchiusa tra due stampi di schiuma, con tutto l’occorrente per il corretto funzionamento del prodotto: alimentatore da 65W, fondamentale per fornire energia al mini PC, il supporto VESA con le viti (per l’aggancio ad esempio al monitor), un cavo adattatore SATA da 2,5″ (con le corrispettive viti di montaggio) ed un cavo HDMI (per il collegamento diretto ad un monitor).

Design e Estetica

Come tutti i mini PC, anche il modello recensito presenta una forma parallelepipeidea su base quadrata, dalle dimensioni ovviamente ridotte, in particolare il modello recensito raggiunge 13,7 x 12,6 x 5 centimetri, con un peso di soli 540 grammi (a conti fatti è grande quanto due smartphone messi l’uno di fianco all’altro). I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono decisamente ottimi, presenta uno chassis in metallo con copertura in plastica, che gli conferiscono comunque una solidità e robustezza decisamente notevoli. La colorazione disponibile è argentata con finitura opaca, molto bella è la trama romboidale superiore, con il più grande al centro che “nasconde” le feritoie per l’aerazione delle parti interne, e la sua finitura opaca a renderlo decisamente più facile da maneggiare, in quanto non trattiene le impronte o la polvere.

Il design è piacevole, in linea con le aspettative, con un’anima elegante, essendo relativamente piccolo può facilmente essere posizionato praticamente dovunque si desideri. Nella parte inferiore sono presenti gli attacchi VESA, che ci permettono di collegarlo fisicamente alla parte posteriore di un monitor, così da non ingombrare ulteriormente la scrivania. La sua resistenza è testata da un controllo qualità rigoroso dell’azienda, con varie prove: vibrazione, caduta, interfaccia, rumore, temperatura e tensione, tutte ovviamente superate perfettamente.

Hardware e Specifiche

NiPoGi CK10 integra un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione (modello i5-12450H), con 12 thread o 8 core, suddivisi in 4 E-Core (di efficienza) e 4 P-core (di prestazioni con Hyper-Threading), capaci di raggiungere una frequenza massima di clock di 4,4GHz. La configurazione prosegue con la presenza di 16GB di RAM DDR4 in dual channel, suddivisa in due memorie singole da 8GB l’una, ed anche un SSD NVMe PCIe 3.0 con capacità di 512GB. Lo spazio interno può essere incrementato, sfruttando i due slot disponibili, installando al massimo un SSD ed un SATA da 2,5″ da 2TB l’uno.

L’accesso alle componenti interne è estremamente facilitato e davvero alla portata di ogni utente, infatti basta svitare quattro viti per rimuovere la copertura e riuscire così ad accedere in breve tempo a tutti gli slot di cui sopra. La manutenzione è facilitata anche per quanto riguarda il dissipatore, può essere pulito senza problemi, così da evitare che si possa andare a depositare troppa polvere, riducendone le prestazioni generali. Quest’ultimo permette una migliore dissipazione, dati i fori di ventilazione e tutto il foglio in rame, riducendo al massimo la rumorosità generale. Da notare una piccola chicca, sullo sportello dedicato alla manutenzione, è presente la possibilità di fissare un SSD da 2,5 pollici.

Le sue prestazioni, sono generalmente molto buone, parliamo di un mini PC di fascia media che, come tale, permette di godere delle prestazioni più classiche, in termini lavorativi, per poi spaziare verso gaming casuale (senza troppe pretese), oppure un pochino di editing video e fotografico. Molto buona, come vi abbiamo indicato sopra, la rumorosità generale, ridotta e contenuta per la tipologia di prodotto.

Connettività

Un mini PC viene spesso valutato non solo dalla presenza di hardware di qualità, ma anche dal quantitativo di connettori a disposizione dell’utente finale. Il NiPoGi CK10 non delude assolutamente le aspettative, integrando una buona dotazione nella parte anteriore e posteriore. Precisamente sul davanti possiamo trovare due USB-A 3.2 Gen2 e una USB-C, con l’aggiunta del jack da 3,5mm per le cuffie/microfono ed il pusante di accensione.

Spostando l’attenzione posteriormente, invece, possiamo trovare due porte HDMI (compatibili con lo streaming in 4K a 24Hz), due porte USB-A 3.2 Gen2 ed una classica ethernet LAN con trasferimento massimo a 1Gbps. La presenza di USB-A 3.2 Gen2 innalza notevolmente il livello qualitativo del prodotto, proprio perché permettono una grande velocità di trasferimento, facilitando e velocizzando la vita a tanti utenti che necessitano di svolgere queste operazioni nel minor tempo possibile. Sul lato, nel caso in cui aveste tra le mani un monitor non propriamente recente, è presente una porta VGA, atta proprio ad accrescere ancora una volta la sua versatilità. Ciò che manca è forse un lettore delle microSD, avrebbe sicuramente reso felici i creator, o coloro che sono soliti maneggiare schede di memoria di questo tipo.

La connessione ai monitor può essere simultanea, per un totale quindi di tre device collegati, con una risoluzione massima in 4K a 24Hz per le porte HDMI e FullHD a 30Hz per la VGA. Il processore installato, oltre a tutta la componentistica, riesce a sopportare senza difficoltà tutte le sollecitazioni. Il prodotto integra anche connettività wireless di ultima generazione, come WiFi 6 dual-band e bluetooth 5.2, sia per collegarlo alla rete internet di casa, senza perdite di velocità di connessione, che eventualmente per collegare accessori di vario genere al prodotto stesso. Nel complesso la possiamo ritenere una dotazione più che completa e soddisfacente, perfetta per soddisfare le esigenze della maggior parte di noi, senza rinunce o limitazioni particolari.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione NiPoGi CK10 può davvero essere considerato come la giusta alternativa ad un computer tradizionale, nel momento in cui non abbiate troppo spazio a disposizione, e siate alla ricerca di un prodotto che garantisca più che discrete prestazioni (ricordando che la scheda grafica è saldata sulla scheda madre, quindi non dedicata), ma senza troppe pretese. I suoi utilizzi sono sostanzialmente sempre gli stessi, parliamo di un uso prettamente lavorativo, con la possibilità di spaziare verso il gaming non troppo aggressivo ed anche in parte il montaggio video. Eccellente sono la rumorosità e la dissipazione del calore, perfette per non arrecare troppo fastidio a chi ci circonda, mantenendo comunque le parti interne sempre raffreddate al punto giusto.

Il design è classico, le dimensioni nella media, con la presenza di una buona dotazione di connettori fisici: nel complesso si trovano 2 porte HDMI, 1 VGA, 4 USB-A, una ethernet, un jack da 3,5mm ed anche una USB-C. A conti fatti possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti, abbiamo solamente sentito la mancanza di un lettore microSD, che avrebbe semplificato non poco la vita. Come tutti i mini PC, e riteniamo quasi superfluo ricordarlo, anche il NiPoGi CK10 non integra una batteria, di conseguenza deve essere collegato sempre fisicamente alla presa di corrente, sfruttando l’alimentatore da 65W che trovate in confezione.

NiPoGi CK10 può essere acquistato al prezzo di 359 euro direttamente su Amazon, mediante la pressione di questo link. La spedizione, completamente gratuita, è gestita dal sito di e-commerce con consegna in pochi giorni direttamente presso il vostro domicilio, ricordando l’eventuale possibilità di rendere il prodotto gratuitamente entro 15 giorni dalla ricezione. La garanzia è al solito di 2 anni, sempre dalla data di ricezione al domicilio, con tutti i classici metodi di pagamento accettati: carta di credito e conto corrente bancario (no PayPal). Il prezzo indicato è da ritenersi valido per tutti gli utenti, a prescindere che abbiano o meno un abbonamento Amazon Prime attivo.

La spesa che l’utente deve sostenere per il suo acquisto la possiamo considerare perfettamente nella media, allineata con gli standard a cui il mercato ci ha abituati nel corso degli ultimi anni, proprio per la presenza di un buon processore di fascia media (Intel core i5 di dodicesima generazione), che viene impreziosito a sua volta dalla presenza di una configurazione più che buona, oltre ad un’ottima possibilità di personalizzazione.