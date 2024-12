Samsung Electronics ha avviato il rilascio della versione beta di One UI 7 per i Galaxy S24. Si tratta di una notizia assolutamente positiva che dimostra come i lavori sulla nuova interfaccia utente procedano spediti.

Infatti, Samsung prevede che la versione definitiva di One UI 7 arriverà ufficialmente nel primo trimestre del 2025. Se questa fase dovesse procedere senza intoppi, ci aspettiamo novità a breve. Tuttavia, l’aggiornamento One UI 7 Beta non è disponibile per tutti gli utenti.

Almeno in questa fase, potranno partecipare al test esclusivamente gli utenti tedeschi, indiani, americani, inglesi, coreani e statunitensi. Il motivo non è stato ufficializzato ma attendiamo l’ampliamento delle nazioni coinvolte.

Samsung ha avviato il rilascio della One UI 7 in versione beta sui Galaxy S24 in alcuni mercati selezionati

Nonostante questo, Samsung ha confermato che la One UI 7 sarà basata sulla forte integrazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno del sistema operativo. Inoltre, l’interfaccia utente permetterà una facilità di utilizzo senza precedenti ed una migliore integrazione dell’ecosistema del brand.

Tra le novità più interessanti segnaliamo gli strumenti avanzati di supporto alla scrittura potenziati da Galaxy AI. Grazie a queste feature sarà possibile migliorare la produttività attraverso la scrittura tramite IA o la sintesi di documenti lunghi. Inoltre, sarà possibile trascrivere le chiamate per avere immediatamente un resoconto di quanto detto.

Il nuovo look conferisce uno stile visivo innovativo ma anche una maggiore facilità di utilizzo. Compare, per la prima volta, la Now Bar nella schermata di sblocco in cui possono essere integrate diverse funzioni come Interprete, Musica, Registrazione vocale o Cronometro. In questo modo, non sarà necessario sbloccare il dispositivo per accedere velocemente a queste app.

Anche la home screen è stata semplificata con un nuovo stile per i widget e animazioni sempre fluide. Novità anche per l’app Fotocamera con le impostazioni che sono state modificate per risultare più facili da raggiungere. Non resta che attendere il primo trimestre del 2025 per aggiornare ufficialmente i propri device della linea Galaxy S.