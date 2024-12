Il rilascio della One UI 7 in versione beta ha permesso di scoprire alcune delle novità in arrivo sui device Samsung. Tra queste ci sono anche quelle confermate direttamente dall’azienda e pensate per migliorare la sicurezza dei dispositivi.

L’azienda coreana ha messo a punto alcune feature pensate appositamente per migliorare la sicurezza digitale dei dispositivi Galaxy. Grazie ad alcune soluzioni integrate direttamente nel sistema operativo, è possibile protegge i dati personali ad ogni livello.

L’evoluzione di tutti i sistemi di sicurezza sviluppati da Samsung prende il nome di Knox Matrix. Monitorando i dispositivi attraverso Trust Chain, una blockchain privata e sicura, il sistema è completamente protetto e costantemente monitorato.

Il tema della sicurezza digitale è fondamentale per Samsung e la One UI 7 introduce diverse novità molto importanti

Le funzionalità di Knox Matrix permettono di tenere sotto controllo l’intero ecosistema di device Samsung. Questo significa che oltre gli smartphone verranno controllati anche TV ed elettrodomestici e tramite l’app sarà possibile verificare con facilità se ci sono rischi alla sicurezza.

Inoltre, l’azienda coreana ha introdotto anche la Protezione Dati Avanzata. I dispositivi saranno sincronizzati su Samsung Cloud per effettuare il backup dei dati e consentire il recupero di informazioni importanti.

I dati privati, inoltre, saranno protetti da password così da evitare accessi non desiderati. La nuova One UI 7 consente di creare passkey da associare al Samsung Account e avere un accesso sempre più sicuro ai propri dati.

Gli utenti potranno impostare la modalità Protezione Massima per attivare un sistema di sicurezza infallibile. Sarà possibile bloccare il servizio 2G e impedire l’intercettazione dei dati quando connessi a reti non protette. In questo modo la privacy dei dati sarà assoluta.

Samsung, con il lancio della One UI 7, ha sottolineato la volontà di garantire la sicurezza degli utenti in ogni condizioni per permettere di utilizzare il device senza problemi in ogni situazione.