L’attesa per la nuova versione della One UI 7.0, l’interfaccia personalizzata di Samsung, continua a crescere. Le novità in arrivo sono molte. Ma alcune potrebbero deludere chi ha apprezzato le personalizzazioni finora disponibili. L’ azienda ha infatti confermato che con la One UI 7.0 non sarà più possibile scaricare nuovi pannelli laterali dal Galaxy Store. Questa modifica riguarda i dispositivi che eseguono la versione 7.0 dell’interfaccia e le successive. Anche se i pannelli già installati rimarranno accessibili, quindi non sarà possibile reinstallarli se venissero rimossi. La sezione dedicata ai pannelli laterali, infatti, verrà eliminata dal Galaxy Store. Una decisione solleva interrogativi sul futuro di questa funzione, che potrebbe essere gradualmente abbandonata.

Samsung: problemi risolti e novità su Good Lock e Edge Lighting+

Non è chiaro il motivo di questa scelta, ma sembra che Samsung stia puntando su altre soluzioni per personalizzare i dispositivi. La mossa potrebbe suggerire una revisione delle funzionalità aggiuntive, forse in vista di un cambiamento nella strategia software dell’azienda. Mentre la decisione potrebbe rivelarsi una limitazione per alcuni affezionati ai pannelli laterali, la buona notizia è che i moduli già installati non saranno completamente eliminati. Ciò almeno consente agli utenti di continuare ad utilizzare le personalizzazioni preferite, anche se non potranno aggiungerne di nuove.

Un altro punto interessante riguarda il miglioramento di alcune funzioni di personalizzazione. Tra le novità più attese vi è la risoluzione di un problema legato all’app Edge Lighting+. Ciloro che utilizzano questo modulo di Good Lock avranno finalmente la possibilità di combinare l’effetto Edge Lighting con quello Lighting+ senza più incorrere in malfunzionamenti. In precedenza, infatti, l’attivazione di Edge Lighting+ disabilitava l’effetto di base. Creando così disagi a chi amava utilizzare entrambe le opzioni. Samsung ha promesso che la One UI 7.0 risolverà questo bug, consentendo una personalizzazione più fluida e senza interruzioniì

Le modifiche apportate con la One UI 7.0 sono quindi un mix di novità positive e limitazioni. Ma il vero obiettivo sembra essere quello di rendere l’interfaccia più stabile e sicura per tutti.