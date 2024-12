Il nuovo RheoFit A1 è il primo roller massaggiante completamente automatico che sfrutta la tecnologia a servizio del benessere. Grazie a questo device futuristico è possibile unire il mondo del fitness e del benessere con le infinte possibilità offerte dall’Intelligenza Artificiale.

L’IA integrata in RheoFit A1 consente di offrire un massaggio completamente automatico per un rilassamento profondo e su misura oltre che per i benefici alla circolazione e il defaticamento. Infatti, il team di sviluppo ha lavorato per consentire di rendere il dispositivo altamente versatile e compatto.

Gli utenti possono utilizzarlo per alleviare le tensioni muscolari ma anche per ridurre l’affaticamento e i dolori. Il massaggio offerto si basa su un sistema biomimetico 3D che permette di agire su tutti i muscoli, da quelli più superficiali a quelli più profondi, oltre che sui tessuti linfovascolari.

RheoFit A1 ha realizzato il primo massaggiatore automatico supportato dall’Intelligenza Artificiale per massimizzare i risultati

La personalizzazione del massaggio è uno degli elementi principali di RheoFit A1. Gli utenti possono scegliere l’intensità più adatta alle loro esigenze oltre che la modalità di massaggio. In base alle varie preferenze, l’Intelligenza Artificiale è in grado di realizzare un programma su misura.

L’IA, inoltre, mappa anche il corpo dell’utente e ottimizza le aree di massaggio per rendere il suo utilizzo efficace. Inoltre, tramite app è possibile controllare i risultati di ogni massaggio. Il design è pensato per essere ergonomico e facile da utilizzare. Il peso di appena 1.5 kg facilita la portabilità per poterlo usare sia a casa che dopo gli allenamenti. Notevole anche l’autonomia che raggiunge i 240 minuti di utilizzo.

Il device smart è disponibile sul sito ufficiale del produttore al costo di 369 euro, RheoFit A1 presenta tanti accessori per personalizzare ulteriormente l’esperienza. I rivestimenti sono antibatterici e possono essere rimossi con facilità per scegliere tra un massaggio più dolce o più intenso.