Il Galaxy Unpacked 2025 di Samsung si prospetta un evento ricco di novità da seguire con molta attenzione. Infatti, oltre al lancio della famiglia Galaxy S25, il produttore coreano potrebbe presentare anche un device particolarmente innovativo.

Le indiscrezioni emerse lasciano intendere che l’azienda svelerà al mondo il primo prototipo degli occhiali pensati per la Realtà Aumentata (AR). Questi smart glasses rappresenteranno il primo tentativo effettivo di Samsung per entrare in questo settore.

Con il migliorare della tecnologia, anche il mondo dei dispositivi indossabili subirà un cambiamento grazie al lancio di device sempre più particolari ed interessanti. Stando alle poche informazioni disponibili, gli occhiali di Samsung dovrebbero garantire agli utenti di guardare la realtà in un modo tutto nuovo.

Samsung potrebbe presentare, nel corso del 2025, i nuovi occhiali smart sviluppati per interagire con la Realtà Aumentata

A lanciare questa indiscrezione ci hanno pensato alcune fonti coreane vicine all’azienda. Sebbene non ci sia nulla di confermato ufficialmente, sembra che gli occhiali smart saranno mostrati tramite un teaser ad inizio 2025. Possiamo immaginare che l’evento Galaxy Unpacked possa essere lo scenario perfetto per saperne di più.

Samsung potrebbe anche mostrare il primo prototipo come avvenuto per il Galaxy Ring, con il lancio previsto più avanti nel corso dell’anno. Le presunte specifiche tecniche indicano un dispositivo leggero e dal peso di circa 50 grammi.

Ci saranno alcuni punti di contatto con gli occhiali smart nati dalla collaborazione tra Ray-Ban e Meta. Ci aspettiamo il riconoscimento delle gesture, i comandi vocali e il riconoscimento facciale. Rispetto agli occhiali del competitor, ci saranno maggiori funzionalità legate alla Realtà Aumentata per fornire maggiori dettagli all’utente che li indossa.

Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle possibili feature e, soprattutto, sulla possibile data di lancio. Non resta che attendere maggiori informazioni e nuovi leak su questi attesissimi smart glasses che certamente non tarderanno ad arrivare.