Gli Smart Glasses di Apple rappresentano uno dei dispositivi più attesi dagli utenti. L’azienda della mela ha avviato il processo di studio per questo device che consentirà di sfruttare la Realtà Aumentata in mobilità.

Infatti, l’idea dell’azienda è quello di integrare l’esperienza della Realtà Aumenta su un paio di occhiali leggeri e di design. Che si tratti di occhiali da vista o da sole, il concetto resta lo stesso, poter avere a disposizione tutte le informazioni necessarie direttamente sulla lente.

I concept iniziali del progetto vedono Apple impegnata ad ideare un dispositivo in grado di integrarsi con la famiglia iPhone ma funzionare anche in modo autonomo. Tuttavia, crediamo che l’abbinamento tra i due device della mela possa garantire un’esperienza utente migliore.

Gli Apple Smart Glasses puntano a rivoluzionare l’ecosistema di Cupertino fungendo da punto di unione tra il mondo reale e digitale

Possiamo immaginare che l’integrazione tra Smart Glasses e iPhone consenta di garantire funzionalità mai viste prima d’ora. Gli utenti potranno visualizzare tutto quello di cui hanno bisogno lasciando il dispositivo in tasca. Dalla semplice visualizzazione di messaggi e chiamate a portata d’occhio possiamo passare alla navigazione turn-by-turn con riconoscimento delle strade da percorrere.

Anche solo considerare queste due feature lascia intendere la complessità del progetto che, attualmente, vede in Vision Pro il massimo esponente per quanto riguarda Apple. Ne consegue che l’azienda di Cupertino deve rispettare gli elevati standard di qualità richiesti dalla community e sviluppare tecnologie da impiegare appositamente nel progetto.

Inoltre, l’esperienza dovrà essere completamente user-friendly, come Apple ci ha abituati, oltre che fluida e immediata. La sfida che gli Smart Glasses rappresentano per la mela è immensa è non sorprende scoprire che lo sviluppo potrebbe richiedere fino a cinque anni. Il lancio commerciale non avverrà prima del 2029, quindi l’azienda di Cupertino avrà tutto il tempo per sviluppare accuratamente il device.