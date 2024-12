Metaverso: arrivano le microtransazioni con monete virtuali grazie a Horizon Worlds

Qualcuno in realtà già se lo aspettava qualche tempo fa ed effettivamente tutto sembra aver tardato ad arrivare: Meta, leader nell’industria XR, ha lanciato le Meta Credits. Si tratta di una valuta virtuale dedicata alla sua piattaforma sociale, Horizon Worlds. Questo nuovo sistema di microtransazioni, già attivo negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito, segna un ulteriore passo verso la monetizzazione dell’universo virtuale.

Cosa sono le Meta Credits che arrivano nel metaverso

Non è molto difficile spiegare questo nuovo evento agli utenti. Le Meta Credits sono una moneta virtuale. Questa soluzione permette a tutti di poter acquistare oggetti premium all’interno di Horizon Worlds. Almeno per ora, non possono essere trasferite tra account, ma è probabile che questa limitazione venga superata. L’accesso alla valuta è riservato ai maggiori di 13 anni, con il consenso dei genitori obbligatorio per i più giovani.

Secondo Meta, l’introduzione delle microtransazioni è avvenuta senza annunci importanti, probabilmente per evitare critiche immediate. Sul sito ufficiale dell’azienda è già presente una sezione dedicata ai termini e alle condizioni per l’acquisto dei Meta Credits.

Quali scenari si prospettano

L’obiettivo a lungo termine sembra essere quello di seguire modelli di successo come Roblox, dove i creatori possono guadagnare attraverso i loro contenuti virtuali. Non è escluso che in futuro vedremo gift card dedicate alle Meta Credits, simili a quelle per console di gioco, rendendo le microtransazioni un’opzione regalo per festività come il Natale.

Inoltre, questa moneta potrebbe essere estesa ad altri paesi e, con il tempo, integrata in un ecosistema più ampio, magari compatibile con nuovi dispositivi XR basati sul sistema operativo Quest OS.

Critiche e riflessioni

Le microtransazioni non sono una novità, ma il loro impatto resta divisivo. I bambini, spesso più vulnerabili, rischiano di essere attratti da questi sistemi, con genitori che si trovano a dover gestire spese indesiderate. Non a caso, in Europa si discute spesso della regolamentazione di queste pratiche.

Nonostante le perplessità, Meta Horizon Worlds continua a crescere in popolarità. L’introduzione delle Meta Credits rappresenta solo l’inizio di un sistema economico che potrebbe ridefinire il concetto di metaverso. Per chi non ama queste pratiche, l’unica scelta resta ignorarle.