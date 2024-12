Disney, il calendario dei film 2024-2025: grandi ritorni e nuove avventure

Chi ama il cinema di certo potrà ottenere grandi soddisfazioni ancora una volta grazie a Disney. Il colosso ha presentato un calendario ricco di novità durante le Giornate Professionali del Cinema di Sorrento. Tra dicembre 2024 e i primi mesi del 2025 arriveranno sequel molto attesi, nuove avventure e adattamenti live-action che promettono di catturare l’attenzione di grandi e piccini, proprio come su Disney+.

Un 2024 da record con Oceania 2: Disney si prepara a dominare

Quest’anno sta per concludersi e nel frattempo c’è un grande successo registrato che è quello di Oceania 2. Poco meno di una settimana ha consentito al film di incassare quasi 8,5 milioni di euro, segnando la migliore apertura di sempre per un film Disney Animation Studios in Italia.

I titoli in arrivo da parte di Disney

Ecco alcune delle date già fissate:

Mufasa: Il Re Leone (19 dicembre 2024)

Un prequel che esplora le origini di Mufasa, raccontate da Rafiki attraverso flashback. Il film unisce live-action e CGI con un cast stellare, tra cui Luca Marinelli e Marco Mengoni ;

Un nuovo capitolo Marvel che vede Sam Wilson alle prese con una cospirazione globale;

La versione live-action del classico Disney con nuove canzoni originali;

Una squadra di antieroi del Marvel Cinematic Universe torna in azione;

L’adorabile alieno Stitch arriva in versione live-action, con una storia che celebra l’amicizia.

Nuovi titoli e grandi ritorni in casa Disney

Non è finita qui, in quanto il 2025 riserverà ancora qualche gran debutto agli utenti Disney+. Stando a quanto riportato infatti allo scoccare della seconda metà arriveranno titoli molto attesi. Tra questi ci sono Zootropolis 2, Avatar: Fuoco e Cenere e il primo capitolo dedicato ai Fantastici Quattro. Disney conferma così la sua capacità di mescolare nostalgia e innovazione, offrendo un catalogo variegato per un pubblico sempre più esigente.

Con questo calendario, Disney si prepara a dominare i botteghini anche nel 2025, portando sullo schermo storie emozionanti e spettacolari. Molto probabilmente il predominio sarà ancora molto acuto per il dispiacere dei concorrenti.