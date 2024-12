Iliad vince 5 premi e domina l'esperienza della banda larga in Italia

I progressi di Iliad sono sotto gli occhi di tutti e questa volta a renderne conto è Opensignal. L’azienda ha infatti pubblicato un report con le eccezionali prestazioni di questo gestore per quanto riguarda la rete fissa nelle città italiane principali: Roma, Milano e Napoli.

Sono ben 5 i premi che Iliad ha ricevuto, confermandosi dunque leader assoluto nell’esperienza broadband. Il dominio del provider è netto per quanto concerne la banda larga nelle aree metropolitane indicate; Iliad non ha lasciato neanche le briciole agli altri operatori e ha vinto in tutte e cinque le categorie.

Iliad stravince anche sulla rete fissa e porta a casa 5 premi

A Milano e Napoli, Iliad ha primeggiato in tutte le cinque categorie valutate da Opensignal, che includono:

Velocità di download : Iliad ha registrato le velocità di download più elevate, offrendo agli utenti un accesso rapido ai contenuti online. A Milano la media è stata di 249.8 Mbps , mentre a Napoli e Roma è stata rispettivamente di 170.9 e 139.9 .

: Iliad ha registrato le velocità di download più elevate, offrendo agli utenti un accesso rapido ai contenuti online. A Milano la media è stata di , mentre a Napoli e Roma è stata rispettivamente di e . Velocità di upload : l’operatore ha garantito tempi di caricamento efficienti, facilitando attività come l’upload di file e le videochiamate. A Milano la media registrata ha toccato i 152.2 Mbps , mentre a Napoli e Roma ha raggiunto rispettivamente 123.8 e 95.9 .

: l’operatore ha garantito tempi di caricamento efficienti, facilitando attività come l’upload di file e le videochiamate. A Milano la media registrata ha toccato i , mentre a Napoli e Roma ha raggiunto rispettivamente e . Qualità costante: A Napoli, Iliad si è distinto per la qualità costante della connessione, assicurando un’esperienza stabile e affidabile.

Questi risultati posizionano Iliad come l’operatore più premiato nelle tre principali città italiane, dominando l’esperienza della banda larga fissa. Il provider si è avvicinato allo stesso risultato a Roma, ma nella capitale viene ostacolato da Sky, che si aggiudica il premio per la Qualità costante.

Per i consumatori, le elevate prestazioni di Iliad si traducono in un servizio internet più veloce e affidabile, essenziale per attività quotidiane come lo streaming video, il gaming online e il remote working. Una maggiore velocità di download e upload migliora significativamente l’esperienza utente, riducendo i tempi di attesa e aumentando la produttività.

I risultati del rapporto di Opensignal confermano la capacità di Iliad di eccellere in categorie chiave come la velocità di download e upload. Anche la qualità costante della connessione, rende il provider una scelta competitiva per i consumatori che cercano affidabilità e performance nel servizio di banda larga.