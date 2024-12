Google Cloud, di recente, ha annunciato l’arrivo di Veo e Imagen 3 su Vertex AI. Facendo così un enorme passo avanti nel mondo dell’intelligenza artificiale generativa. Questi modelli avanzati offrono nuove possibilità per ottimizzare i processi creativi, migliorando qualità e riducendo i costi. Veo, sviluppato da GoogleDeepMind, ad esempio, si distingue come un modello di generazione video disponibile in anteprima privata. Esso consente di creare video ad alta qualità partendo da descrizioni testuali o semplici immagini statiche, accelerando così i tempi di produzione. Le modalità image-to-video e text-to-video ne ampliano le potenzialità, rendendolo uno strumento prezioso per il mondo del marketing, della pubblicità e dei social media.

Imagen 3, invece, si occupa della generazione delle immagini ed offre contenuti fotorealistici di alta qualità. Con strumenti come Imagen3-Editing e Imagen3-Customization, in più è possibile integrare loghi e stili vari nei contenuti realizzati. Presentandosi, anche in questi caso, come uno strumento ideale per settori come il design e la pubblicità. L’adozione di queste soluzioni da parte di aziende come Agoda sottolinea così il loro potenziale nel migliorare considerevolmente l’ intero processo della produzione visiva.

Google Cloud punta su sicurezza ed etica nell’AI

Mentre i modelli Veo e Imagen 3 aprono nuove possibilità creative, Google Cloud non ha però trascurato la sicurezza. Seguendo i Principi AI aziendali, le soluzioni sono progettate per un utilizzo responsabile. SynthID, ad esempio, inserisce watermark invisibili nei contenuti generati, prevenendo abusi come la disinformazione. Mentre filtri di sicurezza avanzati bloccano la creazione di contenuti dannosi, garantendo un impiego che rispetti standard etici.

La gestione dei dati è un altro elemento fondamentale. Le informazioni dei clienti vengono protette e utilizzate solo per finalità specifiche, rispettando pienamente le normative vigenti. In più, Google ha introdotto un risarcimento in denaro in caso di violazione dei diritti d’autore per i contenuti generati dall’AI, offrendo così maggiore tutela alle aziende. Insomma, tutti questi elementi non fanno altro che dimostrare l’impegno del colosso di Mountain View nel fornire soluzioni affidabili, capaci di combinare innovazione tecnologica ed etica. Una sfida ed una missione assolutamente fondamentale, soprattutto in questo periodo.