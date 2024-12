Se siete degli utenti Samsung e avete a disposizione uno smartphone Galaxy probabilmente conoscerete il software Good Lock, il programma in questione è una piattaforma che consente agli utenti di spingersi più in là per quanto riguarda la personalizzazione dell’interfaccia grafica del proprio smartphone, quest’ultima offre delle funzionalità sviluppate appositamente per creare delle personalizzazioni assolutamente uniche e approfondite e per sua stessa natura rappresenta uno strumento di test di alcune funzioni che possono essere introdotte poi in pianta stabile nell’interfacce grafiche ufficiali di Samsung.

Un bug complesso

Proprio per questa sua natura a stampo sviluppatori La piattaforma alle volte presenta dei bug anche abbastanza fastidiosi, proprio di uno di questi vi parliamo oggi il quale riguarda nello specifico gli utenti che utilizzano il modulo LockStar.

Quello che succede è che una volta impostata questa funzione l’Always On display mostrerà delle notifiche sovrapposte alle icone dei widget, cosa che ovviamente risulta assolutamente sgradevole alla vista, ma che allo stesso tempo può compromettere l’utilità della funzionalità stessa.

Come per quanto accaduto in passato con altre funzionalità affette da bug, anche in questo caso Samsung ha dichiarato di essere a conoscenza del problema, ma che la soluzione arriverà solo più avanti con l’arrivo della sua nuova interfaccia grafica, ovvero la One UI 7, una notizia al sapore agrodolce dal momento che lascia intendere come la nuova interfaccia grafica sia in fase di sviluppo, ma allo stesso tempo ci dice implicitamente che ci sarà ancora da attendere dal momento che quest’ultima è entrata solo ora in fase di beta test, dunque un lancio globale arriverà tra molto tempo, cosa che indubbiamente lasci intendere come l’attesa sarà abbastanza dilatata per gli utenti che intendevano magari liberarsi del problema in tempi più celeri.

In soldoni tutto ciò che rimane da fare è aspettare l’arrivo della nuova interfaccia grafica e magari utilizzare una funzione diversa da quella desiderata.