Fino all’8 gennaio, CoopVoce lancia un’offerta imperdibile: EVO 200 a soli 7,90 euro al mese, con attivazione e primo mese gratuiti. Un’iniziativa pensata per chi desidera una connessione mobile affidabile e conveniente, senza sorprese o aumenti di prezzo nel tempo. L’offerta, infatti, garantisce un costo fisso e invariabile, una promessa mantenuta da CoopVoce, che da sempre si distingue per la trasparenza nei confronti dei suoi clienti.

EVO 200 di CoopVoce, un’offerta da non perdere!

EVO 200 include 200 GIGA di traffico dati sulla rete 4G alla massima velocità disponibile, minuti illimitati per chiamare senza limiti e 1000 SMS. Un pacchetto completo che risponde alle esigenze di chi usa quotidianamente lo smartphone per navigare, lavorare, comunicare e rimanere sempre connesso. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, mantenendo la stessa tariffa e offrendo una stabilità economica che molte altre compagnie non garantiscono.

La promozione è semplice e flessibile: è possibile attivarla online scegliendo di ricevere la nuova SIM comodamente a casa o, in alternativa, ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop distribuiti su tutto il territorio nazionale. In entrambi i casi, l’attivazione e il primo mese di servizio sono completamente gratuiti, un vantaggio significativo per chi desidera cambiare operatore senza costi iniziali.

Per chi è già cliente CoopVoce e vuole passare a EVO 200, è previsto un costo di attivazione una tantum di 9,90 euro. Tuttavia, anche per loro restano validi i benefici della nuova offerta, inclusa l’assenza di vincoli contrattuali o costi aggiuntivi imprevisti. L’offerta include servizi aggiuntivi come l’hotspot per condividere la connessione, il servizio LoSai di Coop per conoscere le chiamate perse e l’assistenza tramite app e chat.

CoopVoce blocca inoltre i numeri a sovrapprezzo, garantendo ulteriore sicurezza e controllo della spesa. EVO 200 rappresenta una proposta ideale per chi cerca una tariffa chiara e vantaggiosa, un’occasione da cogliere entro l’8 gennaio per entrare nel nuovo anno con una soluzione mobile su misura.