L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile pensa sempre non solo ai suoi nuovi clienti, ma anche a chi è già suo cliente. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di sorprendere questi ultimi con una promo pazzesca. Soltanto per pochi giorni sarà infatti possibile attivare una super opzione denominata Kena 70 Giga Gratis che permette quindi di ottenere ben 70 GB di traffico dati extra a quelli già previsti dalla propria offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile stupisce i suoi clienti, fino a 70 GB di traffico dati extra

Da qualche giorno il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di stupire alcuni suoi già clienti selezionati con una nuova super promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’opzione denominata Kena 70 Giga Gratis. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, permetterà agli utenti di ricevere un bundle di traffico dati extra rispetto a quello già previsto dalla propria offerta.

Questo sarà pari a ben 70 GB e sarà utilizzabile per la durata di 72 ore dall’attivazione della promozione. Al termine di questo tempo, la promo in questione verrà disattivata in maniera automatica. Questa super opzione aggiuntiva sarà disponibile all’attivazione dal 4 fino al prossimo 8 dicembre 2024. Si tratta quindi di una promozione che delizierà gli utenti di Kena Mobile subito prima delle festività natalizie. Possiamo però aspettarci proprio in prossimità del natale di altrettante offerte e promozioni di rilievo.

Ricordiamo che sul sito ufficiale dell’operatore rimangono sempre disponibili tante super offerte di rete mobile estremamente interessanti, tra cui ad esempio la promo denominata Kena 6,99 130 GB. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 130 GB di traffico dati ogni mese ad un costo molto basso di soli 6,99 euro al mese. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri.