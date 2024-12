Finalmente ci siamo. Come anticipato nei giorni scorsi, per le festività di Natale il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di far tornare disponibile una delle sue offerte di rilievo. Ci stiamo riferendo alla super promo denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è proposta anche questa volta ad un prezzo ancora più conveniente e anche con il primo mese gratuito. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 200, per Natale ritorna la super offerta dell’operatore

A partire dalla giornata di ieri 5 dicembre 2024 l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha fatto tornare disponibile una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super promo CoopVoce Evo 200. Quest’ultima ritorna quindi a disposizione degli utenti per il periodo natalizio. In particolare, l’offerta rimarrà disponibile all’attivazione fino al prossimo 8 gennaio 2025.

Come già successo in passato, anche questa volta l’operatore ha deciso di proporre questa offerta ad un prezzo scontato. Gli utenti interessati ad averla, infatti, dovranno sostenere un costo scontato pari a soli 7,90 euro. Si tratta quindi di ben 2 euro in meno rispetto al suo prezzo standard, che solitamente è pari a 9,90 euro al mese. Oltre a questo, poi, anche per questa occasione l’operatore ha deciso di proporre il primo mese del rinnovo dell’offerta in maniera gratuita.

Si tratta quindi come sempre di un’occasione davvero unica per passare all’operatore virtuale CoopVoce. L’offerta CoopVoce Evo 200, ricordiamo, è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali. Nel bundle dell’offerta sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 1000 sms verso tutti i numeri e fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Ricordiamo che con questa offerta si attiva in automatico il piano tariffario SuperFacile Coop che prevede un costo di 12 centesimi di chiamate al minuto e 12 centesimi per ogni SMS inviato.