Amazon, il Black Friday 2024 è stato l'evento di offerte più grande di sempre

La Settimana del Black Friday di Amazon si è conclusa due giorni fa, il 2 dicembre, con il Cyber Monday, registrando risultati straordinari. Questo evento si conferma il più grande nella storia di Amazon, con record assoluti di vendite e milioni di prodotti acquistati in tutto il mondo.

I prodotti più venduti del Black Friday di Amazon

Tra i protagonisti delle offerte ci sono stati i dispositivi Amazon come Echo Dot e Fire TV Stick 4K, ma anche altri articoli di successo. Su Amazon.it, i più acquistati includono:

Candela profumata Yankee Candle ;

; Spazzolino elettrico Oral-B ;

; Capsule di caffè Caffè Borbone Miscela Nera ;

; Calendario filosofico 2025 di Calendario Geniale ;

; Rasoio elettrico Braun

Successo per le PMI e il Made in Italy

Oltre il 60% delle vendite globali proviene dai partner di vendita, tra cui molte piccole e medie imprese italiane. Prodotti come quelli di Baroni Home, Farmarelax e Yespresso sono stati particolarmente apprezzati, dimostrando il valore della vetrina dedicata al Made in Italy.

Offerte e regali natalizi

Lo shopping natalizio non si ferma. Fino al 24 dicembre, Amazon proporrà milioni di nuove offerte su prodotti di elettronica, moda, giocattoli e altro ancora. Per chi cerca regali, il Negozio di Natale di Amazon.it offre ispirazione con una selezione curata e opzioni di consegna rapide per i clienti Prime, anche per gli acquisti dell’ultimo minuto.

Amazon Black Friday Universe

Grande successo anche per l’Amazon Black Friday Universe, il pop-up milanese che ha accolto oltre 14mila visitatori tra il 26 novembre e il 1° dicembre, regalando un’esperienza immersiva e tante idee per lo shopping.

Più flessibilità per i clienti

Amazon ha esteso il periodo di reso per gli acquisti natalizi: gli articoli comprati tra il 1° novembre e il 25 dicembre potranno essere restituiti fino al 31 gennaio 2025. Inoltre, grazie a nuove opzioni di pagamento come BANCOMAT Pay®, fare shopping diventa ancora più facile.

Amazon si conferma il punto di riferimento per chi cerca risparmio, convenienza e affidabilità durante le festività.