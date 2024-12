L’occasione del momento va a toccare uno smartphone che da sempre risulta essere uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo, essendo il Motorola Moto Edge 30 Fusion tra i più interessanti che abbiamo mai visto. Il tutto ha inizio con un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, che presenta risoluzione FullHD+, ciò che lo contraddistingue è il suo essere un OLED con refresh rate a 144Hz, davvero difficile trovare di meglio nella medesima fascia di prezzo.

Le dimensioni, a conti fatti, restano addirittura sotto la media, raggiungendo per la precisione 158,5 x 71,9 x 7,45 millimetri di spessore, con un peso di soli 170 grammi. Sotto il cofano è possibile trovare un processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus, ex-top di gamma, accoppiato con GPU Adreno 660, ed anche 8GB di RAM, che vengono completati dalla presenza di 128GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Motorola Moto Edge 30 Fusion: lo sconto Amazon

Con il Motorola Moto Edge 30 Fusion non si scherza assolutamente, il suo prezzo finale di vendita di questi giorni su Amazon è davvero molto interessante, se considerate a tutti gli effetti che basteranno 269 euro per il suo acquisto, con garanzia di 24 mesi, oltre che essere no brand, il che significare che gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico. Ordinatelo premendo il seguente link.

E’ indubbia la fortissima attenzione che Motorola ha posto in essere anche nel comparto fotografico di questo dispositivo, raggiungendo per la precisione 3 sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel, seguito poi da ultragrandangolare da 13 megapixel, ed anche un bokeh da 2 megapixel. Il tutto porta a realizzare scatti da 8165 x 6124 pixel, con angolo di ripresa di 120 gradi, e video anche in 8K a 30fps. La fotocamera frontale è di 32 megapixel, con apertura F2.4.