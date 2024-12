Truffa phishing di dicembre: il messaggio che può prosciugare il conto corrente

Negli ultimi anni, le truffe online sono diventate sempre più sofisticate, sfruttando nomi noti, storie accattivanti e premi allettanti per ingannare le persone. L’ultima trovata in circolazione coinvolge falsi annunci di vincite a lotterie internazionali, come l’EuroMillions, con promesse di donazioni milionarie apparentemente provenienti da vincitori reali.

Truffa in corso: ecco il messaggio assurdo che sta girando

Abbiamo dato agli utenti modo di capire cosa sta succedendo incollando direttamente il messaggio qui in basso. La situazione è davvero molto particolare in quanto alle persone viene fatto a credere di poter ricevere una parte della vincita alla lotteria da parte di una ricca donna irlandese. Ecco il testo completo:

“Lettera al beneficiario fortunato

Mrs. Frances Connolly,

Coordinatrice del Programma Educativo.

Home Town: 9 Hermitage, Moira, Craigavon BT67 0NJ, Irlanda del Nord.

Intervista alla vincitrice del Jackpot EuroMillions:

LINK

Ciao beneficiario dei fondi,

Sono Mrs. Frances Connolly, una vincitrice della Lotteria EuroMillions di £115 milioni. Io e mio marito crediamo in un detto che dice che ci solleviamo aiutando gli altri. È per questo motivo che, dopo aver vinto il jackpot EuroMillions, abbiamo deciso di donare £950.000,00 GBP ciascuno a poche persone in tutto il mondo attraverso un sorteggio casuale. Il tuo indirizzo e-mail è stato selezionato casualmente tra 5.000 e-mail in tutto il mondo.

Per tua chiarezza, puoi verificare le informazioni sulla vincita e promettere di donare metà di esso alle persone. Puoi verificarlo tramite questo link della BBC:

LINK

Se ricevi questa e-mail, sappi che sei tra gli individui fortunati selezionati casualmente come parte del nostro progetto di beneficenza per cambiare in meglio alcune vite nel mondo.

Per avere il tuo regalo bisogna fornire dei dati personali che verranno recapitati all’ufficio che disporrà il bonifico:

Nome completo.

Età.

Sesso.

Telefono.

Occupazione.

Paese.

Nazionalità.

Il numero del tuo lotto vincente è: F732P832682C78

Cordiali saluti,

Mrs. Frances Connolly.

Home Town: Moira, Irlanda del Nord“